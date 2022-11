Mai più cattivi odori e puzza di marcio dal frigo, ecco come mantenerlo pulito e profumato a lungo

Anche se il nostro appartamento è perfettamente igienizzato e pulito, può capitare che in alcune stanze siano presenti dei cattivi odori. Ad esempio, gli scarichi intasati del bagno potrebbero emanare una puzza sgradevole.

Ma è la cucina il posto dove si accumulano maggiormente gli olezzi poco piacevoli. Pensiamo alla pattumiera che potrebbe attirare i topi e le formiche, o alla puzza del fritto che in un attimo può impregnare le tende, i cuscini ed espandersi nelle altre stanze.

Come mantenere il frigo pulito

Ma a chi non è mai capitato di aprire lo sportello del frigorifero e sentire un cattivo odore? Parliamo di un problema casalingo che prima o poi tutti dobbiamo affrontare.

La causa di questi aromi sgradevoli potrebbe dipendere da alcuni alimenti andati a male o da cibi dall’odore forte e persistente come formaggi, cipolla, pesce e così via.

Ci sono molti prodotti che ci aiutano a risolvere la situazione, ma prima vediamo come mantenere il frigorifero sempre pulito per evitare la formazione delle muffe pericolose.

È molto importante compiere un’accurata pulizia almeno una volta al mese. Tiriamo fuori tutti gli alimenti, laviamo per bene l’interno con una spugna e del detersivo neutro e risciacquiamo. Non dimentichiamo di pulire la guarnizione. Per una maggiore sicurezza stacchiamo la spina dell’elettrodomestico.

I classici rimedi della nonna

Come abbiamo visto nelle righe precedenti, gli alimenti freschi sono quelli che rischiano di emanare un cattivo odore. Quindi per evitare che vadano a male, sarebbe fondamentale controllare spesso il loro stato di conservazione e riporli nella parte giusta del frigorifero. Una volta sistemati sui ripiani, teniamo davanti quelli da consumare nell’immediato.

Eccoci arrivati, quindi, ai metodi casalinghi per eliminare gli odori sgradevoli dal frigorifero.

Possiamo utilizzare tantissimi prodotti. Il caro e vecchio aceto, il limone e i fondi del caffè. Anche la patata avrebbe la capacità di neutralizzare i cattivi odori.

Mai più cattivi odori e puzza di marcio dal frigo usando 2 prodotti super efficaci

Ma non tutti sanno che mescolare 2 prodotti in particolare, potrebbe aiutarci a prevenire e catturare l’olezzo sgradevole.

Si tratta del bicarbonato, noto per le sue proprietà pulenti, sbiancanti e anti-odore. E del tea tree oil, un olio dagli innumerevoli benefici. Infatti, sarebbe utilizzato per eliminare la muffa dai muri, igienizzare il bucato e detergere le superfici.

Per eliminare i cattivi odori all’interno del frigorifero ci basterà versare in un contenitore di vetro, un bicchiere di bicarbonato e qualche goccia di tea tree oil. Mescoliamo questi prodotti e lasciamolo il barattolo sul ripiano più alto. Grazie a questo rimedio casalingo non avremo mai più cattivi odori e puzza di marcio dal frigo. Ricordiamo di cambiare il contenitore ogni settimana.