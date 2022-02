In questi giorni spopolano sul web le previsioni dell’oroscopo per febbraio e marzo. Ma cosa sappiamo invece del mese di aprile? Chi desidera dare uno sguardo al futuro più lontano potrebbe già conoscere cosa ha in serbo la sorte per lui.

Il quarto mese dell’anno sarà più o meno positivo per i segni zodiacali e vedrà la dea bendata accompagnarne alcuni in particolare. Il dio denaro premierà Ariete e Capricorno ma lo scettro della fortuna sarà tra le mani di qualcun altro. Scopriamo subito qual è il segno principe di aprile e le gioie che lo attendono.

Il duo che spaccherà secondo le stelle

L’Ariete non avrà di che preoccuparsi in questo mese. La buona sorte e le notizie più liete lo accompagneranno per la maggior parte di aprile. Merito del transito di Marte e Mercurio, che doneranno maggior estro ai creativi e parecchie energie e vitalità.

Finalmente potrebbe giungere il momento per risolvere i problemi economici che ci assillavano da tempo. Allo stesso modo, potremmo riuscire a mettere una pietra sopra le eventuali questioni legali in sospeso.

In amore i sentimenti potrebbero prendere il sopravvento. Le coppiette felici che progettano il futuro ne trarranno beneficio. Chi è ancora da solo o ha subito una recente separazione potrebbe fare nuove conoscenze stimolanti.

Il Capricorno terrà il passo dell’Ariete e gioverà anch’esso dell’inizio di aprile. In questo periodo potremmo concludere affari importanti e stipulare i contratti che aspettavamo. I giovani che aspirano a diventare indipendenti potrebbero finalmente trovare una propria sistemazione, anche se i prezzi non saranno economici.

I single potrebbero conoscere qualcuno di interessante con cui intraprendere una relazione. Chi è in crisi di coppia, invece, dovrà tenere duro perché i rapporti potrebbero incrinarsi ulteriormente.

Il dio denaro premierà Ariete e Capricorno ad aprile ma la stella indiscussa sarà questo segno zodiacale coccolato da 4 pianeti generosi

Nonostante le fortune che attendono i due segni di cui abbiamo parlato sopra, i protagonisti di aprile saranno i Pesci. E non potrebbe essere altrimenti, visto il simultaneo sostegno di Marte, Mercurio, Giove e Nettuno. Ci attendono 30 giorni di fuoco, in cui faremo vedere chi siamo realmente. Sono favoriti gli incontri professionali nelle giornate dell’8, 9, 18 e 26; poniamoci obiettivi concreti, ma senza voler strafare.

L’amore porterà una ventata di passione sia per le coppie che per i single. Per le prime potrebbe essere addirittura il momento adatto per pianificare quel passo importante che ci legherà per sempre al nostro partner. Chi cerca l’anima gemella potrebbe questa volta riuscire nell’intento.