La settimana di San Valentino potrebbe portare inaspettate novità ai segni dello zodiaco. L’oroscopo dal 14 al 20 febbraio prevede notizie allettanti per alcuni di noi, che potranno far sbocciare l’amore e sentirsi sereni. La Luna piena prevista per mercoledì 16 contribuirà a rafforzare il buon umore e aiuterà a raggiungere obiettivi e traguardi ambiti.

Dunque, ecco i 4 segni zodiacali che potrebbero trarre maggior vantaggio dalla settimana a venire. Analizziamoli uno per uno e scopriamo se in mezzo ci siamo anche noi.

Ariete in forma

La settimana inizierà nel migliore dei modi per questo segno zodiacale. La giornata di San Valentino porterà amore e felicità nei cuori delle persone. Saremo parecchio attivi e pervasi da un turbine di emozioni in questi giorni. Avremo molte attenzioni e ne daremo in egual misura al prossimo.

Qualcuno potrebbe sentirsi un po’ affaticato e insicuro. Basterà concedersi un paio di giorni di riposo per riprendersi appieno e affrontare gli impegni all’orizzonte. Mangiamo sano e non rinunciamo all’attività fisica, se il tempo ce lo concede.

Leone innamorato

Prepariamoci a una settimana calda dal lato passionale. Dal 14 febbraio i più fortunati potrebbero andare incontro a piacevoli sorprese o ricevere una dichiarazione d’amore. La Luna dovrebbe tenerci compagnia fino a mercoledì.

Cerchiamo di uscire più spesso di casa e poniamo maggiormente l’attenzione su di noi e chi ci vuole bene. Per chi è senza lavoro potrebbe essere il momento opportuno per cercare più approfonditamente un’occupazione e rimettersi in gioco. Analizziamo ogni possibile alternativa per valutare la strada migliore da intraprendere.

Ecco i 4 segni zodiacali su cui potrebbe soffiare una ventata di amore e fortuna nella settimana della Luna piena

Toro senza limiti. Infatti, dal 14 febbraio ci sentiremo particolarmente ispirati e attivi. Ne gioverà il campo amoroso, dove i sentimenti busseranno alla porta. Potremmo riconquistare il feeling in parte perduto col partner e passare dei giorni all’insegna del romanticismo.

Tutto quello che dovremo fare sarà lasciarsi andare alle emozioni. Infatti, potrebbe essere anche l’ora di rischiare di più sul lavoro, per arrivare ai traguardi ambiti. Quindi, non facciamoci influenzare dalle opinioni degli altri ma pensiamo solo a ciò che vogliamo noi.

Vergine magica

Il segno della Vergine potrebbe vivere una settimana davvero magica, a partire da San Valentino. La festa degli innamorati sarà un momento d’oro per le coppie, che si sentiranno in armonia. Abbiamo fiducia in noi stessi e nessun obiettivo sembrerà fuori portata.

Se non crediamo più nella nostra relazione, dovremo trovare il coraggio per chiuderla. Al contrario, chi ama una persona non dovrebbe tardare a esternare i propri sentimenti. Smettiamo di rimuginare sul passato. Piuttosto pensiamo al presente e a ciò che ci aspetta. Siamo migliori di quel che pensiamo.