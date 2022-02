Collo flaccido e doppio mento annunciano una vecchiaia imminente ma rimediamo con 6 esercizi di yoga in soli 5 minuti al giorno

Avere un bel viso è l’ambizione di ogni donna ma, dopo una certa età, mantenerlo in forma comporta sacrifici. Tra i peggiori segni premonitori della vecchiaia vi sono doppio mento e collo flaccido. Si tratta di due inestetismi che, certamente, tolgono freschezza al viso. Pertanto, per contrastare il fenomeno di decadenza e anche per prevenirlo, bisognerebbe eseguire alcuni semplicissimi esercizi di yoga facciale. Essi rappresentano davvero un toccasana per la bellezza del nostro viso e si possono fare in soli 5 minuti al giorno.

Il primo esercizio rappresenta un’emulazione del sorriso. Esso deve essere bello ampio, rilassato e deciso. Mantenete la posizione per qualche secondo e, poi, ripetete per almeno 5 volte. Il secondo esercizio consiste nel fare delle torsioni circolari. Ecco come eseguirlo: con la schiena diritta, mantenere lo sguardo in avanti. Poi, ruotare il capo verso destra e poi verso sinistra.

Altri esercizi di yoga

Il secondo esercizio su indicato ha anche due varianti. Nella prima, basta abbassare il capo per poi risollevarlo verso sinistra e ripetere dal lato opposto. La seconda variante consiste nel piegare il capo a destra, con l’orecchio che si avvicina alla spalla. Poi, si torna diritti e si piega dall’altro lato.

Il terzo è un classico che conoscono tutti e consiste nel cacciare fuori la lingua e portarla verso il mento. Si tratta di un esercizio molto semplice ma efficace. Occorre impostare il viso verso l’alto, respirando e mantenendo la posizione il più a lungo possibile. Ripetere l’esercizio per 5 volte. Sempre per collo flaccido e doppio mento, altro esercizio famoso è la “bocca di pesce”. È molto semplice da eseguire ed è un movimento conosciuto da tutti. Infatti, basta aspirare tutta l’aria delle guance, risucchiandole all’interno. Poi, nel mantenere la posizione, pieghiamo il capo verso destra e, poi, verso sinistra.

Collo flaccido e doppio mento annunciano una vecchiaia imminente ma rimediamo con 6 esercizi di yoga in soli 5 minuti al giorno

Passiamo al quinto esercizio, semplicissimo in quanto basta portare il mento in su e poi riscendere giù, dopo qualche secondo. Ripetete per almeno 10 volte. Il sesto ed ultimo esercizio rappresenta l’emulazione del masticare. Basti immaginare di avere un boccone ingombrante in bocca e masticare, appunto. L’esercizio va ripetuto almeno 5 volte. Ecco quindi che, con soli 5 minuti al giorno, potremo mantenere il nostro viso allenato e quindi il più possibile tonico.

