La seconda settimana di febbraio è alle porte; il momento di svelare le previsioni dell’oroscopo anche per i prossimi giorni è arrivato. A partire da lunedì 7 febbraio alcuni segni fortunati potranno godere dell’influsso positivo dei pianeti e sfruttare il momento favorevole.

Tra coloro che vivranno giorni felici, ci saranno probabilmente i nativi di Cancro e Leone. I segni più fortunati, tuttavia e almeno sino al 13 del mese, saranno altri tre e tutti da scoprire nelle prossime righe.

La coppia felice

Da lunedì prossimo il segno del Leone potrebbe finalmente rialzare la testa. L’ultimo periodo non è stato particolarmente esaltante e ha generato qualche preoccupazione di troppo. Ma dal 7 le cose potrebbero cambiare in meglio. Attenzione in particolare alla giornata di giovedì, dove Luna e Saturno potrebbero portare tanto ottimismo.

Il segno del Cancro sarà invece particolarmente empatico in questi giorni. Riusciranno a comprendere facilmente le emozioni degli altri e si riveleranno amici preziosi. Occhi puntati sul fine settimana: l’amore potrebbe prendere il volo e l’intesa col partner rafforzarsi parecchio.

Più di Cancro e Leone sono questi i 3 segni zodiacali che avranno fortuna e successo esagerato dal 7 febbraio

Oltre ai due segni appena citati, ve ne sono altri che potrebbero trarre il medesimo beneficio dalla prossima settimana.

Il primo è lo Scorpione. Nei primi giorni della settimana prossima potremo concentrarci su come trarre il meglio dalla nostra routine. Dopo aver preso coscienza di ciò ed esserci organizzati a dovere, dal weekend nessun ostacolo potrà impedirci di realizzarci al meglio.

Anche il Toro si prepara per sette giorni di grande euforia. I benefici si noteranno a partire dalla sfera lavorativa. L’ambizione non ci mancherà e ci darà una spinta per toglierci diverse soddisfazioni economiche, soprattutto nei primi tre giorni della settimana. Pecora nera sarà venerdì 11, dove un po’ di confusione potrebbe causarci qualche disagio.

Le splendide news riguardano infine il segno dei Pesci. Nei prossimi giorni ritroveremo la pace interiore e nessuno potrà scalfire il nostro buonumore. La settimana sarà all’insegna del relax assoluto, in particolare nel weekend, grazie alla complicità di Luna e Nettuno. Restiamo sereni e tutto andrà per il verso giusto.