La provincia di Lodi è famosa per i salumi squisiti e per i latticini e i formaggi ricchi e particolari: grana lodigiano, il pannerone e la raspadura. Ecco un risotto davvero cremosissimo e sorprendente per la sua freschezza, che si gusta nelle osterie sparse nelle tranquille campagne della bassa Lombardia.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti per quattro persone:

a) due scalogni;

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

b) 100 grammi di burro;

c) 400 grammi di riso carnaroli o arborio;

d) 1 litro di brodo di manzo o pollo;

e) ½ bicchiere di vino bianco secco;

f) 60 grammi di grana lodigiano (o grana padano);

g) 40 grammi di pannerone (o taleggio o gorgonzola);

h) 200 grammi di pere bianche mature;

i) sale, quanto basta;

l) pepe, quanto basta.

Il cremosissimo risotto di Lodi al formaggio e pere

Per preparare il cremosissimo risotto di Lodi al formaggio e pere, soffriggere lo scalogno tagliato finissimo in 50 grammi di burro in una casseruola larga e bassa.

Aggiungere il riso mescolando bene, lasciar tostare finché non diventa quasi croccante.

Versare in un solo colpo il mezzo bicchiere di vino bianco, mescolare e lasciar evaporare.

Il brodo allaga il riso, come l’acqua in una risaia

Aggiungere al riso sfumato metà del brodo, in un colpo solo. Mescolare per trenta secondi per poi lasciar cuocere a fuoco bassissimo, senza mescolare.

Aggiungere il resto del brodo progressivamente, lasciar assorbire mescolando. Quando la cottura si avvicina, tagliare a cubetti larghi mezzo centimetro il morbido formaggio a pasta molle: il pannerone lodigiano preferibilmente.

Ma si può sostituire con taleggio, gorgonzola e formaggio Asiago. Sbucciare e privare dei torsoli le pere, scegliere le più morbide e mature e tagliarle a fette sottilissime e poi a rettangoli.

Formaggio e pere offrono un contrasto straordinario

Aggiungere il formaggio poco prima della cottura definitiva del riso, a circa 14 minuti dal suo inizio. Mantecare appena col restante burro e aggiungere una parte del Grana Padano.

Poco prima di andare in tavola ricoprire il risotto nel piatto di portata con le pere tagliate a fette sottilissime, non mescolare più di tanto, in modo da preservare la cremosità e la fresca sorpresa delle pere. Prima di servire spolverare ancora di Grana Padano.