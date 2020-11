Per lasciare i familiari davvero a bocca aperta, non c’è niente di meglio del risotto al caffè e Asiago. Un piatto insolito, aromatico e semplice da preparare.

L’abbinamento tra caffè e formaggio è molto delicato e risulta più armonioso e gradito di quanto si possa immaginare. Ovviamente, se i commensali sono tutti adulti. Il caffè non è un alimento adatto per i bambini.

Ecco come stupire tutta la famiglia con il risotto al caffè espresso e formaggio Asiago. Ma questa ricetta, selezionata dagli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa, è stupefacente anche per noi. Perché propone un procedimento curioso, del tutto rovesciato rispetto a quello più noto agli amanti dei risotti più classici.

Quando l’Arabica si sposa col Vialone

Per preparare questo piatto per quattro persone, occorrono 400 grammi di riso Vialone Nano, la varietà più adatta per risotti cremosi, all’onda. E quattro tazzine di caffè 100% arabica. Si può scegliere anche una miscela, purché abbia un retrogusto speciale, per esempio di cioccolato e agrumi.

Poi serviranno un bicchiere di vino bianco secco, un litro d’acqua salata o di brodo vegetale, burro quanto basta e 150 grammi di formaggio Asiago.

Partiamo col riso messo a tostare a secco in una casseruola e sfumato così, col vino bianco. Che potrebbe essere un profumatissimo Soave.

Appena l’alcool si ritira, si aggiunge qualche mestolo d’acqua, o di brodo vegetale, portando a bollore. Si continua a tenere il riso a bollore e si aggiungono mestoli d’acqua per tredici minuti.

A cottura quasi ultimata, aggiungere il caffè mescolando per un minuto, poi spegnere e aggiungere la noce di burro, mantecando delicatamente.

È ora di aggiungere i cubetti di Asiago e di incorporarli delicatamente nel risotto. Bisogna mantecare pochissimo, perché il formaggio deve fondere appena e non scomparire, dando al piatto un aspetto colloso. Distribuire il risotto nei piatti e decorare con Asiago grattugiato. E spruzzare a lato una spolverata di caffè.