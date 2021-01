Se si scoprisse un sistema per buttare giù la pancia in eccesso, fare cardio efficacemente e avere risultati tangibili in poco tempo, forse in molti griderebbero al miracolo.

Ecco, è esattamente quello che gli Esperti della redazione di ProiezionidiBorsa.it hanno scovato oggi per i lettori.

Un metodo semplice, dai risultati provati, utilizzatissimo dalle star di Hollywood e che ha anche un certo fascino vintage. Eliminare la pancetta non è mai stato così piacevole, glamour e divertente. E il bello deve ancora arrivare: richiede solo un attrezzo!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Divertimento e allenamento

I due termini diventano inseparabili grazie al metodo incredibilmente efficace per tenersi in forma con un solo attrezzo. Si parla del cosiddetto Hula Fit, metodo di allenamento che richiede di utilizzare l’hula hoop. Tutti conoscono il divertente cerchio colorato che, negli anni Cinquanta, la faceva da padrone sulle copertine dei magazine, nelle pubblicità, e sui manifesti tipici di quel periodo. È usato ancora oggi soprattutto dalle ginnaste professioniste nell’atletica leggera. Ma può essere il segreto per allenare i muscoli del core, cioè a parte centrale del corpo, con semplicità, e non solo.

L’Hula Fit fa parte della categoria funny fitness. Ma pur essendo un’attività che coniuga divertimento, gioco e attività motoria, ha un’efficacia molto più alta di quella che si può pensare. Per scoprire quanto, basta continuare a leggere!

Il metodo incredibilmente efficace per tenersi in forma con un solo attrezzo

Grazie alla sua natura giocosa, è particolarmente indicato per chi non ama molto allenarsi per ‘dovere’. Pur con questo in mente, va notato che con soli 10 minuti di attività fisica con l’hula hoop si possono bruciare tra le 50 e le 100 calorie. E si tengono in attività glutei, fianchi e core, migliorando la postura divertendosi in modo da essere più motivati ad allenarsi.

L’hula fit porta a risultati migliori rispetto all’aerobica tradizionale. Una lezione dura tra i 30 ed i 60 minuti, ed è composta da diverse fasi: dal riscaldamento, al core training, al defaticamento.