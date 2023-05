Il cibo napoletano preferito da Stefano De Martino non è la pizza ma questo straordinario e goloso prodotto

I piatti tradizionali napoletani sono tantissimi e tutti saporiti e sfiziosi. Ma c’è un particolare prodotto molto apprezzato dal bellissimo Stefano De Martino, ecco qual è.

Il 4 maggio è una data importantissima per la città di Napoli, che dopo ben 33 anni vince lo scudetto e diventa campione d’Italia. Una conquista davvero importante e desiderata, tanto che i festeggiamenti continueranno ancora per settimane. Anche diversi personaggi famosi hanno celebrato questo evento storico sui social e, per strada o in tv. Il partenopeo Stefano De Martino, volto noto dello spettacolo, ha festeggiato in strada insieme agli altri tifosi ed anche in diretta nel programma “Bar Stella” su Rai 2. Non è una novità vedere il bellissimo e talentuoso conduttore tifare la sua squadra del cuore, perché fortemente legato alla sua città. Stefano è nato a Torre annunziata ed ha sempre espresso palesemente il profondo amore per la propria terra, anche attraverso i suoi video sui social. Su Instagram appaiono delle immagini romantiche ed affascinanti di Napoli, come lo scorcio di pescherecci sul porto o le vedute panoramiche del Golfo.

Il cibo napoletano preferito da Stefano De Martino è l’oro bianco della Campania

Tra i suoi video postati spicca quello che vede protagonista il caffè, simbolo indiscusso della città. Più volte De Martino ha rivelato la sua passione per i piatti tipici napoletani, anche attraverso i social. È diventata famosissima e virale la foto degli spaghetti al limone scattata a Procida, che il conduttore sa preparare magistralmente. Effettivamente non possiamo non considerare le pietanze napoletane un vero e proprio patrimonio, passando dalle zucchine alla scapece, al babà e alla pasta provola e patate. Ma a Napoli è d’obbligo assaggiare la meravigliosa pizza a lunga lievitazione con il bordo morbido, una vera prelibatezza che non necessita di presentazioni. Ma c’è un altro prodotto culinario che rappresenta Napoli, la mozzarella di Bufala, ed è questo proprio il cibo napoletano preferito da Stefano De Martino. Sono diverse le foto che testimoniano la passione di Stefano verso questo splendido formaggio fresco campano, dal sapore sublime. Addirittura, l’ex allievo di Amici sarebbe diventato, la scorsa estate, ambasciatore della mozzarella di Bufala di Cancello Arnone, in provincia di Caserta.

La storia e i segreti

Il gusto autentico della mozzarella la rende un prodotto apprezzato e ancor di più quella di Bufala. Proprio questa è realizzata con il latte di una specifica razza, Bubalus bubalis. È un formaggio a pasta filata che sembra avere origini nel periodo Medievale, quando si cominciarono ad allevare questi particolari capi, poi nacquero le prime bufalare. Per apprezzare appieno la mozzarella di Bufala, bisogna farlo quando è ancora fresca, anche a solo senza nessun’altro ingrediente. Conserviamola fuori dal frigorifero se la vogliamo mangiare a breve, e non fa troppo caldo, e mettiamola sempre nel suo liquido. Possiamo al massimo impreziosirla con del basilico fresco, pinoli e pomodorino pachino, per un pasto veloce e appetitoso.