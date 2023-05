Inter in finale di Champions League: ecco quanto costa andare Istanbul con mezzi propri 

Inter – Manchester City. Questa sarà la finale di Champions League in programma il 10 giugno prossimo a Istanbul, presso lo stadio Ataturk. L’appuntamento calcistico più importante dell’anno, che vede il ritorno di un’italiana in finale dopo 6 stagioni. Saranno i nerazzurri di Inzaghi a contendere il trofeo ai fortissimi uomini di Guardiola. É già partita la caccia al biglietto e all’organizzazione di un viaggio che, comunque andrà, sarà straordinario. Vediamo come raggiungere Istanbul in economia.

Partiamo dal biglietto. Saranno 20000 quelli a disposizione dell’Inter che non ha ancora deciso la modalità con cui verranno messi in vendita. Si conoscono già i prezzi, che sono stati esposti dall’Uefa sul suo sito al momento della vendita libera, terminata il 28 aprile scorso. Quattro sono le fasce di prezzo, 70 euro, 180, 490 e 690. Come sempre, l’organizzazione dà il via libera alla vendita più di un mese prima della finale. Chiunque si può prenotare per accedere poi all’estrazione, sempre necessaria in quanto la richiesta è molto più alta della domanda.

Solo i più ottimisti tra i tifosi dell’Inter, probabilmente, avranno deciso di mettersi in fila per acquistare il tagliando nell’ultima settimana di aprile. Più realisticamente, molti, ma molti di più faranno richiesta per i soli 20mila posti disponibili. A quel punto, dipenderà dalla società la gestione della vendita. Probabile ci sia una prelazione per abbonati, probabile che una quota possa essere distribuita tramite agenzia. Quello che è sicuro, è che, come sempre accade, ci sarà polemica tra tutti coloro che non potranno acquistare il famoso tagliando.

Come raggiungere Istanbul senza spendere una follia

Con il tagliando in mano, se non si dovesse passare da onerosissime agenzie, bisognerebbe pensare al viaggio. Istanbul non è proprio meta semplice da raggiungere dall’Italia, perché dista quasi 21 ore di macchina da Milano. Certo, organizzandosi bene, e avendo qualche giorno in più a disposizione, potrebbe essere anche fattibile, fare un viaggio che attraversi gran parte dell’Europa balcanica, Slovenia, Serbia, Bosnia e Bulgaria.

Voli diretti Milano-Istanbul o Roma-Istanbul, stanno salendo vorticosamente in queste ore. Prezzi già abbondantemente sopra i 500 euro, arrivando sabato e partendo domenica. Sfruttando il venerdì e/o il lunedì si può risparmiare qualcosa, ma, chiaramente, poi, bisognerebbe aumentare il budget per vitto e alloggio.

Inter in finale di Champions League, come risparmiare andando a Istanbul

Con airbnb o booking si possono trovare anche stanze sui 20 euro a notte. La città è immensa, di conseguenza, le disponibilità sono notevoli, quindi se si avesse la possibilità di allungare il soggiorno, si potrebbe diluire la spesa. Non è neanche così necessario individuarne uno vicinissimo allo stadio, perché la rete metropolitana di Istanbul è piuttosto buona e, perdipiù, molto economica.

L’Ataturk si trova nella parte europea della città, nel quartiere di Basaksehir, ricco di parchi, tra le zone migliori e meno caotiche di Istanbul. Allo stadio non si arriva in metropolitana direttamente. Il percorso più semplice dal centro, prevede di prendere la linea M4, scendere alla stazione Ataköy-Şirinevler, quindi salire sull’autobus 73E e scendere alla fermata posta di fronte all’impianto, chiamata Olimpiyat Stadyumu. Il costo di un gettone per la metro è di circa un euro.

Inter in finale di Champions League: ecco, non sarà una trasferta agevole, ma la bellezza di Istanbul e la possibilità di assistere a uno spettacolo così importante possono davvero valere la spesa.