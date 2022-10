Come mangiare i fiocchi di latte e il tofu per un pranzo o cena veloci

Molti sanno che seguire un’alimentazione equilibrata e salutare è importante, ma in tanti sottovalutano che sarebbe necessario anche variare. Per il benessere generale di mente e corpo, infatti, non solo dovremmo assumere pietanze sane, ma cambiare menù in tavola, evitando di mangiare le stesse cose. Esistono talmente tanti alimenti che sarebbe un peccato limitarsi a preparare le solite ricette, anche per provare nuovi sapori ed aumentare le possibilità di scelta sia a pranzo che a cena.

Dovremmo, quindi, uscire dalla nostra zona di comfort e sperimentare prodotti che solitamente non utilizziamo. Quante volte ci siamo soffermati nel banco frigo, al supermercato, ad osservare confezione di fiocchi di latte o di tofu, senza comprarle, perché non sapremmo cosa farci. In realtà non esiste esclusivamente la possibilità di mangiarli al naturale, perché possiamo abbinarli e cucinarli in vari modi.

Come sono fatti

I fiocchi latte non sono altro che un formaggio fresco, dal colore bianco candido e dalla consistenza granulosa. Sono delicati e leggeri e si ottengono dal latte scremato e pastorizzato, con un basso contenuto di caglio ed alte quantità di fermenti lattici. Una volta ottenuta la cagliata, poi si procede alla cottura e al raffreddamento, infine si aggiungono altri ingredienti fino ad arrivare al prodotto finale. Sono fonte di vitamine e 100 g di fiocchi contengono circa 98 calorie, vitamine A, B, D ed E, minerali come fosforo, calcio. Sono adatti a chi segue diete ipocaloriche, ma bisogna fare attenzione alle quantità di colesterolo.

Mentre il tofu, un prodotto prettamente vegano, è ricavato dalla soia, con la cagliatura dei semi, anch’esso fonte di proteine, ma anche di ferro. Questo formaggio vegetale ha un sapore piuttosto neutro e per questo può essere abbinato a molti altri alimenti.

Ecco come mangiare i fiocchi di latte e il tofu ed abbinarli ad altri alimenti

Per quanto riguarda i fiocchi di latte, oltre a mangiarli al naturale con un’insalata, potremmo creare un condimento saporito per un primo veloce. Basterà tagliare a piccoli spicchi del pomodorino, aggiungere un cucchiaio di pesto di basilico o rucola e infine i fiocchi. Scoliamo la pasta e amalgamiamo il tutto, insieme a sale e pepe. Se vogliamo preparare un secondo corposo, possiamo aggiungere i fiocchi di latte all’interno dell’impasto della torta salata, insieme a dei formaggi e salumi avanzati, il risultato sarà sorprendente.

Il tofu è spesso sottovalutato, perché il suo gusto non è molto deciso, eppure può anche accompagnare un piatto di pasta appetitoso. Mettiamo in padella dei pezzi di tofu e aggiungiamoli insieme alla pasta con i ceci e la cipollina. Infine, diamo vita a delle incredibili polpette vegetariane senza usare l’uovo. Usiamo delle verdure a piacere già cotte, avanzate, e frulliamole insieme al tofu, aggiustiamo di sale e facciamo con le mani delle palline. Cuociamole in padella con un filo d’olio o inforniamo per 15 minuti a 200 gradi e serviamo con una salsa di pomodoro fresca. Quindi, ecco come mangiare i fiocchi di latte e il tofu con queste semplici e veloci ricette.

