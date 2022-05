Per la sezione Moda & Beauty, quest’oggi ci occuperemo di abbigliamento. Siamo in primavera, la stagione più pazzerella che ci sia dal punto di vista climatico. Nel corso della stessa giornata clima e temperature cambiano notevolmente. Per questo, decidere come vestirsi in questo periodo è davvero un bel problema, soprattutto se si sta fuori tutta la giornata senza avere la possibilità di rientrare a casa per cambiarsi. Come le vecchie nonne insegnavano, in questi casi il segreto sta nel vestirsi “a cipolla”, ovvero a strati. Ci sono poi capi che, più di altri, si prestano per questa tecnica.

Per la primavera 2022 è tornato di moda un indumento ideale per questa stagione di mezzo. Il tessuto di questo capo ha un peso intermedio: non è troppo leggero e neppure troppo pesante. Inoltre, il capo tornato in auge è totalmente abbottonabile. È quindi semplice da mettere e togliere a seconda delle esigenze. Come accennato, si tratta di un pezzo d’abbigliamento che non è una novità, ma un piacevole ritorno. Come, del resto, accade spesso nel mondo della moda. L’indumento must have della primavera 2022 è molto facile da abbinare con vari capi. Inoltre, è anche versatile, perché si inserisce bene in vari tipi di stile ed outfit.

Il capo più trendy della stagione primavera 2022 sta bene con gonne e jeans e molte l’avranno già nell’armadio

La camicia in jeans è tornata prepotentemente alla ribalta in questa stagione. Si fa presto a dire camicia di jeans, ma ci sono tantissimi modelli tra cui poter scegliere ed altrettanto numerosi sono i modi per indossarla. Anzitutto, ci sono i modelli slim, da portare attillati. Non mancano, però, anche i tagli oversize, perfetti per chi ha qualche chiletto di troppo da nascondere. In base al modello prescelto e all’outfit che si vuol creare, possiamo portare la camicia in jeans totalmente abbottonata oppure aperta. In base al clima, possiamo poi scegliere se lasciare le maniche lunghe o se arrotolarle lungo le braccia.

La camicia di jeans sta bene sia con i pantaloni che con le gonne. Se scegliamo l’accoppiata “denim & denim”, ovvero di indossarla sui classici blue jeans, il consiglio è quello di creare un contrasto cromatico. Pantaloni e parte sopra, pur essendo entrambi in jeans, dovrebbero avere tonalità differenti: uno più chiaro e l’altro più scuro. Optando per pantaloni larghi, tipo modello cargo o a zampa d’elefante, la camicia dovrebbe essere attillata e, soprattutto, inserita nei pantaloni stessi. Al contrario, scegliendo leggings o modelli skinny, meglio abbinare una camicia piuttosto larga. Se al posto dei pantaloni vogliamo preferire una gonna, meglio puntare su un modello lungo, o di media lunghezza, e a vita alta. In questo caso, potremmo indossare la camicia annodandola in vita.

Aperta o chiusa?

Una morbida camicia di jeans può essere portata aperta, sopra a un top o ad una semplice t-shirt. Nelle giornate più fresche, i modelli slim sono perfetti sotto a maglioncini, felpe e cardigan. Insomma, come si sarà potuto notare, il capo più trendy della stagione primavera 2022 è estremamente versatile. In qualunque modo la si indossi o la si abbini, la camicia in jeans ci permette di dar vita a look sempre glamour e vincenti.

Lettura consigliata

Ecco i 5 colori di tendenza per la primavera estate 2022 oltre ai classici toni pastello e al bianco