Ci sono alcuni posti nel Bel Paese che sono davvero da togliere il fiato. L’Italia, infatti, offre delle meraviglie in ogni angolo del suo territorio e non sempre è facile scovarle tutte. Borghi, cittadine, spiagge e piccoli angoli di paradiso si susseguono in modo incessante sulla penisola. Per visitarli tutti dovremmo iniziare ad informarci, capendo da quali iniziare.

Oggi, proprio per questo motivo, vogliamo consigliare un borgo meraviglioso che sicuramente ci catturerà il cuore.

L’Italia e le sue meraviglie, ecco alcuni scorci paradisiaci che non possiamo assolutamente perdere

Addentriamoci oggi nello splendido territorio della Sicilia e, guardando in volto le isole Eolie, scopriamo la bellezza di San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo. A 1.000 metri di altitudine, questo borgo meraviglioso si affaccia sul mare e viene abbracciato dallo splendido Parco Regionale delle Madonie, famoso in tutta la penisola (e non solo). Il luogo non si caratterizza solo per l’incredibile paesaggio che lo circonda, ma anche per le attrazioni che offre e che catturano l’attenzione di moltissime persone.

Tocchiamo il cielo con un dito e lasciamoci trasportare dalla bellezza in questo borgo mozzafiato da visitare assolutamente in Italia

Partiamo dal “Castrum Sancti Mauri”, un castello forse di origine bizantina, posseduto negli anni da diversi nobili italiani. Questo è il punto focale del borgo siciliano che continua a stupirci con il Museo Etnoantropologico. Qui, sarà possibile consultare quasi 500 elementi della storia di San Mauro, con testimonianze dell’antichità perfette soprattutto per gli appassionati di storia.

Altri siti da visitare sono la Chiesa di Santa Maria de Francis, che risale addirittura al tardo 1200 e la Chiesa Madre per San Giorgio, con la campana araba-normanna che caratterizza il paese. Una particolarità unica che ci lascerà senza fiato è sicuramente la presenza degli orologi solari in giro per il borgo, che sarà possibile notare sui diversi edifici dei vicoli.

Impossibile, poi, tralasciare la fresca aria che caratterizza l’area e che ci farà dimenticare completamente dello smog e della frenesia fastidiosa e stressante della città. Inoltre, siamo in Sicilia e questo vuol dire solo una cosa: cibo paradisiaco. I prodotti tipici del luogo saranno una vera e propria delizia per il palato e pensare di poterli consumare all’aria aperta, circondati da natura incontaminata, è sicuramente il massimo. Perciò, tocchiamo il cielo con un dito e lasciamoci andare completamente alla bellezza unica di San Mauro Castelverde.

