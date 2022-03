La primavera non è ancora ufficialmente arrivata. Eppure, ovunque si respira già un’atmosfera fresca e leggera. Anche il clima non fa di certo pensare più al freddo inverno. Le giornate sono sempre più soleggiate e le temperature cominciano ad essere gradevoli.

Per la rubrica Moda & Beauty, quest’oggi vorremmo quindi aggiornare le nostre Lettrici sulle tendenze che andranno per la maggiore nella prossima stagione.

Nel presente articolo ci occuperemo di colori. Già in altra occasione, abbiamo avuto modo di parlare del colore protagonista del 2022. Una tinta particolarmente adatta per la primavera/estate. Indipendentemente dalle mode, di solito, durante la bella stagione si preferiscono tinte chiare e toni freschi. Tuttavia, per essere davvero fashion e trendy, è bene rimanere sempre aggiornate sulle ultime tendenze, per adeguare il guardaroba.

Ecco i 5 colori di tendenza per la primavera estate 2022 oltre ai classici toni pastello e al bianco

Come abbiamo appena accennato, durante i mesi primaverili, e poi durante quelli estivi, si preferisce indossare capi e indumenti chiari. Intramontabile è sicuramente il bianco. Molto gettonati sono poi anche i colori pastello. Rosa confetto, celeste, giallino, verde menta, sono tenui e delicati. Molto romantici, sono inoltre adatti da indossare durante cerimonie come matrimoni, cresime e battesimi che, tra l’altro, si concentrano proprio nel periodo primaverile.

Di certo, le tinte appena ricordate sono sempre in auge.

Chi però vuole stare al passo con le mode, per la primavera/estate 2022 deve saper osare. I colori trendy saranno infatti vivaci, forti e sgargianti. I colori che sveleremo tra pochissimo esprimono audacia. Sono quindi perfetti per chi ha grinta e carattere.

Scopriamo quali sono i colori più trendy

Vediamo quindi nel dettaglio le tinte da ricercare per pantaloni, giacche, blazer e accessori. Iniziamo con l’arancione, che porta una immediata ventata di pura energia. Insieme al bianco diventerà il sicuro protagonista del look. Sarà di moda anche il blu elettrico, perfetto per dar vita ad un outfit che non passerà di certo inosservato. Ritornando sui toni caldi, sarà in voga anche il giallo, nelle sue sfumature più aspre e acide. Per un effetto quasi fluo e psichedelico. Ricercato anche il blu “avatar”: il colore del futuro. Molto intenso e caratterizzato da note vibranti, questa tonalità di blu va saputa gestire. Si consiglia un solo elemento dell’outfit in questa tinta, così carica e particolare.

Infine, sarà in voga anche il verde lime. Gli abbinamenti ideali sono con i classici nero e marrone e con il very pery, protagonista assoluto di quest’anno.

E così, ecco i 5 colori di tendenza per la bella stagione ormai imminente.

