Il caffè più costoso al Mondo è il Kopi Luwak, ecco le cifre esorbitanti che raggiunge e perché investire in Borsa su questo prodotto

Il Kopi Luwak è un prodotto estremamente caro, di lusso, che solo pochi fortunati (ma dipende dai punti di vista) hanno avuto il privilegio di degustare. Non tutti sanno però che la lavorazione dei chicchi è strettamente correlata ad una specifica razza di scimmia. Ecco perché e quanto costa.

Sul caffè più costoso al Mondo vengono da porsi diversi quesiti. Che sapore ha? Cosa lo differenzia dagli altri tipi di caffè? Questo blasonato prodotto è di origine indonesiana. Il nome Kopi Luwak, nella lingua locale, significa letteralmente “caffè di ermellino”. Il che suonerebbe improprio perché, per la precisione, l’animale in questione sarebbe una piccola scimmia, classificata come zibetto delle palme. Sui suoi prezzi d’altro canto, non ci sono dubbi. Il caffè più costoso al Mondo è il Kopi Luwak, il cui prezzo oscilla tra i 200 e i 900 euro al chilo. Il che significa che un sacchettino di 250 grammi viene venduto da un minimo di 50 euro al dettaglio. Resta in piedi un quesito fondamentale. Ovvero, cosa dovrebbe c’entrare lo zibetto delle palme con la produzione di un caffè che francamente in pochi si potrebbero permettere?

Il caffè più costoso al Mondo è il Kopi Luwak, ecco perché

La lavorazione di questo prezioso caffè consta di una fase molto particolare. In pratica, allo zibetto delle palme vengono fatte ingerire le bacche di caffè che vengono così metabolizzate dall’animale e poi espulse. È un prodotto che viene considerato pregiato in quanto lo zibetto sceglie i chicchi di caffè da ingerire. Gli enzimi contenuti nello stomaco dell’animale vanno così ad aggredire le proteine del caffè. Questo procedimento chimico darebbe vita a un prodotto più dolce e amabile rispetto a quello cui siamo abituati. Dopo una pulizia approfondita che separa il caffè digerito dal resto, si ottiene l’ingrediente per una bevanda il cui retrogusto pare sia caramellato.

Ecco perché converrebbe secondo alcuni analisti investire nelle quotazioni in Borsa

I vantaggi di investire nel caffè sono innumerevoli. Si tratta di una tra le materie agricole oggetto del maggior numero di scambi nel Mondo e i suoi fatturati sono secondi solo al mercato del petrolio. È sicuramente un buon modo per differenziare i propri investimenti. Inoltre, i trends sui prodotti agricoli sono abbastanza persistenti e consentono di ottenere un buon profitto.

Investire in Borsa nel caffè vuol dire essere consapevoli, di contro, che si dovrà far fronte a una grande volatilità dei prezzi. Il prezzo dell’iconica bevanda è quotato sul mercato americano NYMEX (New York Mercantile Exchange), la borsa più importante per le materie prime, con il simbolo KC. Per il Kopi Lwak è prevista una crescita esponenziale del valore delle quotazioni in una proiezione che va dal 2023 al 2030.

Lettura consigliata

3 erbe magiche che attirano abbondanza, soldi, fortuna: quali sono, quando e come utilizzarle