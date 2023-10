3 erbe magiche che attirano abbondanza, soldi, fortuna: quali sono, quando e come utilizzarle

Le nostre nonne lo sapevano, e non era necessario essere maghe o fattucchiere, o lasciare traccia della propria opera come Cornelio Agrippa. Ecco le erbe che tradizionalmente attirano vincite, lavoro, ricchezza, incremento del denaro già esistente e come usarle in casa.

Su certe cose l’Italia è da sempre una nazione unita. Per quanto con influenze culturali differenti, nelle campagne di tutta la penisola, si muovevano maghe e guaritrici. Parliamo di tempi remoti, dove gli insediamenti umani erano sparuti e isolati. Soprattutto, non è detto ci fosse la disponibilità di un medico o di un prete. Come le curandere nel Sud Ameria o le Sciamane della Siberia, da sempre le conoscitrici delle erbe hanno cospirato con l’universo per produrre effetti reali. Come portare la prosperità all’interno della famiglia, assicurare un pasto caldo e delle messi abbondanti. Ad esempio, attraverso queste 3 piante magiche che le erboriste di tutto il mondo conoscevano come portatrici di benessere finanziario. Le conoscitrici delle erbe hanno avuto una marea di nomi, ma le loro identità erano spesso sconosciute. Come il più famoso e celebrato Cornelio Agrippa, però, loro conoscevano i segreti delle piante, dei filtri e degli unguenti. E se non è magia, allora, può essere definita psicomagia, come l’avrebbe chiamato il grande regista, scrittore e filosofo Alejandro Jodorowsky.

3 piante magiche che attirano abbondanza, soldi, fortuna

Le erbe possono essere utilizzate in diversi modi, anche se è preferibile essiccarle e farle ardere, possibilmente in un braciere di ghisa. Ogni aspetto della magia è puramente simpatico, ovvero agisce per similitudini. La fiamma che arde la pianta secca, simboleggia trasformazione. Il fumo che sale verso l’alto, oltre ad essere emblema di forza mercuriale, quindi di movimento, è simbolo di ascensione. In pratica, è come far salire il proprio desiderio verso reami più alti, in luoghi dove potrà essere ascoltato.

L’alloro è una pianta che attira ricchezza

Attraverso i fumi che l’alloro emana, veniva usato in passato per predire il futuro. Tradizionalmente, si usa come aroma per i piatti di carne dei giorni festivi. Non solo perché aggiunge alle pietanze un gusto inconfondibile, ma anche perché la celebrazione di una festività contiene sempre in sé la preghiera di un perdurare dell’abbondanza. La domenica, infatti, si celebra la generosità del Signore. È utile averne sempre un mazzo in casa, essiccato, posto fuori dall’uscio, magari legato da un nastro rosso.

Il bambù, per il feng shui, attira denaro e benessere

Volete regalare, o regalarvi, una pianta che porta fortuna e ricchezza ma senza impegnarvi in fumigazioni e sacchettini? Chiediamo aiuto al Feng Shui. Il bambù è una pinta assolutamente ornamentale, quasi di design. E, secondo la tradizione giapponese, basta possederla per ottenere soldi e ricchezze.

Il basilico, secondo la tradizione cabalistica, porta soldi e ricchezza

Si narra che nelle case ebraiche esistano almeno due piante di basilico: una serve per cucinare, l’altra è oggetto di preghiera. Ebbene si, nessuno l’avrebbe mai detto, ma il grande protagonista di insalate e cocktail estivi, per gli antichi, era un generatore di prosperità. Si può essiccare e posizionare dentro sacchetti aromatici in tessuti naturali, da portare con sé nelle occasioni importanti. Ma soprattutto, va coltivato con amore. Ricordarsi, in questo caso, che nessuna foglia dovrà essere torta alla pianta designata come oggetto di culto.

