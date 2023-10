I migliori Mercatini di Natale 2023 in Trentino, offerte a partire da 283 € per giorni

Mancano 83 giorni a Natale ma in realtà questo è il periodo migliore per prenotare un soggiorno per visitare i più bei mercatini 2023. Vediamo alcune proposte e le novità degli eventi natalizi di quest’anno.

Sebbene il meteo sembri regalarci ancora giornate calde e soleggiate, la magia dei colori autunnali ci condurrà presto a quella tipica del Natale. Cioccolate calde, soffici coperte che ci avvolgono guardando film natalizi mentre fuori piove, profumo di biscotti appena sfornati. Oltre a questa calda atmosfera casalinga non possiamo dimenticare i mercatini natalizi. Questi eventi sono diventati un must have della stagione ma diamo un’occhiata alle novità 2023 e soprattutto scopriamo qualche buona offerta per prenotare un soggiorno.

I migliori Mercatini di Natale 2023 in Trentino: il Christkindlmarkt di Siror

Il Mercatino di Natale di Siror, nella Valle del Primiero è sicuramente meno conosciuto di quelli ben più celebri dei capoluoghi come Trento e Bolzano ma vanta una lunga storia. Si tratta, infatti, del mercatino più antico del Trentino e grazie anche alla magia della neve che spesso cade copiosa, è davvero suggestivo e imperdibile. Inoltre Siror è un pittoresco borgo ai piedi delle Pale di San Martino e l’offerta turistica è veramente ampia, comprendendo anche la possibilità di sciare o programmare emozionanti ciaspolate. Inoltre a Siror vi aspettano romantici giri sulla slitta trainata dai cavalli, esperti scultori della rassegna “Arte Natale” e gli immancabili Brazedel del Primiero. Questi ultimi sono i dolci tipici natalizi della zona di San Martino di Castrozza ma non hanno nulla a che fare con i brezel tedeschi. La parola Brazedel deriverebbe da una forma dialettale della parola “braccialetto” data la forma a ciambella del dolce.

Vediamo però le date del mercatino: l’inaugurazione è prevista per il 26 novembre. I giorni di apertura sono il 3 dicembre, dall’8 al 10 dicembre ed il 17, giorno di chiusura. Sul sito dell’Hotel Isolabella, struttura a 4 stelle di Fiera di Primiero, leggiamo un’interessante proposta per il periodo compreso fra il 7 ed il 17 dicembre. I prezzi per una notte in mezza pensione a persona partono dalle 70 €. Compreso nel prezzo l’accesso gratuito al centro benessere dell’Hotel, lounge bar con musica dal vivo, navetta gratuita che porta al Mercatino.

A Trento, nella città del Natale

Come sempre da fine novembre si rinnova l’appuntamento con il mercatino di Natale di Trento. Sul sito Lidl Viaggi troviamo una proposta allettante per visitarlo. È possibile prenotare un soggiorno presso la moderna struttura a 3 stelle dell’Hi Hotel ad un prezzo davvero conveniente: dal 17 al 19 dicembre 2 notti con pernottamento e prima colazione per 2 persone hanno un prezzo di 418 €.

Nella magica Moena fra le casette del mercatino

La Val di Fassa, così come la Val di Fiemme, sarà protagonista della prossima stagione sciistica. Moena è un affascinante borgo montano, centro rinomato della Val di Fassa, e a partire dal 25 novembre fino al 6 gennaio si apriranno le casette del Mercatino della Fata delle Dolomiti. Vi invitiamo a verificare i giorni e gli orari d’apertura. L’agenzia Ciak Viaggi, invece, ci propone un pacchetto dall’8 al 10 dicembre a 283 € a persona. Compreso nel prezzo c’è anche il viaggio in autobus Gran turismo. Le tappe del viaggio saranno Tesero, Moena, Canazei e Cavalese. Ecco dunque alcune offerte per i migliori Mercatini di Natale 2023 in Trentino.

