Cucinare un primo di pesce per 4 persone spendendo solo 12 euro: ecco la ricetta preferita da Anna Magnani 

Anna Magnani è stata una delle attrici più talentuose del panorama cinematografico italiano. Tra le sue grandi passioni anche il cibo e in particolare la pasta. Scopri il suo piatto preferito e come prepararlo spendendo pochi soldi.

È stata la prima attrice italiana a vincere l’Oscar nel 1956 e ancora oggi, Anna Magnani, è un personaggio amato in tutto il Mondo.

Straordinaria e talentuosa, Anna ha rappresentato la romanità come nessun’altra prima. Protagonista indiscussa del Neorealismo italiano, le sue interpretazioni sono tutte memorabili.

Come dimenticare la corsa disperata di sora Pina nel film Roma Città Aperta di Rossellini. Oppure la sua struggente interpretazione in Mamma Roma di Pasolini.

Un’attrice dall’animo profondo che ha saputo imporsi nel panorama cinematografico nostrano e internazionale.

Cucinare un primo di pesce per 4 persone: ecco il prezzo dei singoli ingredienti

Da buona italiana, Anna Magnani aveva anche un ottimo legame con la cucina. La pasta e il gelato erano le sue grandi passioni.

Il piatto preferito dall’attrice pare fosse la pasta alla Nannarella. Una ricetta semplice ma molto gustosa, che Anna mangiava sempre in un ristorante della Costiera Amalfitana, con il regista Roberto Rossellini.

Un mix di sapori tra terra e mare, facile da riproporre. Ecco cosa ti serve e quanto si spende per la spesa.

La protagonista di questa ricetta è sicuramente la pasta di Gragnano. Precisamente i ferrazzuoli, un formato molto particolare, cavo al centro, lungo circa 5 cm e lavorato con il ferro da calza.

Se non hai questo tipo di pasta puoi usare delle caserecce. Un formato facile da trovare al supermercato e che ha un costo di circa 1,50 euro.

Altro grande protagonista del piatto è il pesce spada. Puoi comprarlo fresco oppure puoi prendere dei tranci surgelati che hanno un costo di circa 16 euro al kg. Per questa ricetta ne serviranno 500 g.

30 g di pinoli e 30 g di uva passa, hanno un costo di circa 2 euro. Hai bisogno anche di 200 g di polpa di pomodoro (anche se la ricetta originale vuole quella di pomodorini piennolo). Prezzo per una confezione da 400 g, circa 1 euro. Infine, la ricetta prevede qualche foglia di rucola, olio Evo, aglio, sale e peperoncino che sono sempre presenti in casa.

Preparazione

La pasta alla Nannarella è davvero semplicissima da replicare. Devi solo far scaldare l’olio Evo in una pentola e aggiungere lo spicchio di aglio. Unisci, poi, il peperoncino, la polpa di pomodoro, l’uvetta reidratata, i pinoli e il pescespada tagliato a cubetti. Fai cuocere per qualche minuto. Nel frattempo, lessa la pasta in acqua salata e una volta cotta versala nel condimento. Qualche altro minuto di cottura, spegni il fuoco e aggiungi le foglie di rucola. Ecco come cucinare un primo di pesce per 4 persone spendendo pochi soldi.