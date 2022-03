Molti si dilettano a preparare la crema pasticciera in casa. Probabilmente sarà successo almeno una volta che durante il procedimento questa si riempisse improvvisamente di grumi. In gergo, si dice che la crema pasticciera impazzisce. Che cosa fare quando ciò avviene? La soluzione non è certamente buttarla poiché, proprio come la besciamella, può essere ancora salvata.

Sicuramente prevenire è meglio che curare, dunque è bene non saltare alcun passaggio quando si prepara la crema pasticciera e prestare attenzione a ciò che si fa, siccome l’errore è dietro l’angolo. Ecco come risolvere questo problema molto comune quando si prepara la crema pasticciera.

Sbatterla in una bottiglia

Questo rimedio consiste semplicemente nel travasare la crema pasticciera all’interno di una bottiglia di vetro, tapparla e sbatterla più volte con decisione. In questo modo, si elimineranno tutti quanti i grumi.

Metterla in un frullatore ad immersione

L’alternativa è frullarla con il frullatore a immersione, anche noto come minipimer. Così facendo, la crema pasticciera potrebbe smontarsi e diventare un po’ troppo liquida. Per farla addensare nuovamente, si potrà versare al suo interno un cucchiaio di farina o di amido per ogni litro di latte usato per prepararla. In seguito, bisognerà rimetterla sul fuoco e mescolare fino ad ottenere il risultato desiderato.

Usare un colino

L’ultima alternativa, forse quella e che richiede più pazienza, è usare un colino a maglie strette. Versare al suo interno un cucchiaio di crema pasticciera per volta con movimenti lenti e delicati. Anche in questo caso, il risultato sarà una crema liscia e vellutata, assolutamente priva di grumi.

Non resta, dunque, che scegliere il rimedio più adatto alle proprie esigenze e risolvere questo problema molto comune tra chi si appresta a preparare la crema pasticciera. Una volta pronta, la si potrà usare per preparare questa crostata con ananas, kiwi, lamponi, fragole e arance.

