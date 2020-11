Ecco un dolce squisito da preparare facilmente in soli quindici minuti per stupire gli ospiti. Stiamo parlando del plumcake al cioccolato, golosissimo e morbido dolce che è possibile preparare in 15 minuti e cuocere in 45, per un totale di un’ora di tempo impiegata. Sicuramente, è possibile prepararlo anche all’ultimo momento, avendo i giusti ingredienti in casa. Le dosi che proporremo consentono di preparare uno stampo da plumcake 22 x 10 cm.

Ingredienti

150 gr di cioccolato fondente;

150 gr di burro;

175 gr di farina;

2 uova;

150 gr di zucchero;

60 ml di latte;

1 bustina di vaniglia;

1 bustina di lievito per dolci.

In caso non si abbia intenzione di usare il burro in cucina, bensì di sostituirlo con altri ingredienti, è possibile consultare quest’altro articolo nel quale è illustrato come sostituirlo.

Procedimento

Sminuzzare il cioccolato e scioglierlo assieme al burro a bagnomaria, a fuoco lento.

Mescolare fino ad ottenere una sorta di crema, da lasciare poi a raffreddare.

Prendere le fruste elettriche.

Usarle per montare le uova con zucchero e vaniglia.

Versare il cioccolato prima sciolto a bagnomaria all’interno delle uova montate.

Prendere una spatola.

Usarla per amalgamare il composto dal basso verso l’alto.

Aggiungere cucchiai di farina alternando con il latte, che non deve essere freddo di frigorifero.

Recuperare la spatola e usarla per mescolare, nuovamente, il composto dal basso verso l’alto.

Facoltativamente, a questo punto è possibile aggiungere delle gocce di cioccolato.

Prendere uno stampo per plumcake dalle dimensioni 22 x 10 cm.

Infarinarlo ed imburrarlo.

Versare l’impasto all’interno dello stampo.

Inserirlo in forno statico a 170° per 45 minuti di tempo nella parte bassa del forno.

Sfornare e fare raffreddare per all’incirca venti minuti.

Dal momento in cui il tempo di cottura può variare a seconda di diverse circostanze, tra cui la tipologia di forno, si consiglia di controllare la cottura utilizzando uno stecchino. Basta infilarlo saltuariamente all’interno dell’impasto. Quando risulta asciutto e non umido, dunque, il dolce è pronto e non resta che sfornarlo per lasciarlo raffreddare.

Per rendere ancora più goloso questo dolce, è possibile accompagnarlo con frutti di bosco e qualche pallina di gelato. Infatti, questi ultimi ingredienti si adattano alla perfezione a questo morbidissimo dessert!