Per molte persone la palestra è un allenamento efficace, ma noioso. Inoltre è risaputo che per ottenere un dimagrimento armonico e bruciare calorie, più che ai pesi, è molto meglio darsi ad una attività aerobica. Cosa significa?

Le attività aerobiche sono quelle che prevedono una velocità costante, con uno sforzo medio, ma prolungato nel tempo. Si pensa che l’organismo, infatti, inizi a bruciare calorie intorno a 20 minuti circa, dall’inizio di una corsa.

Il tapis roulant, da questo punto di vista, piace davvero a pochi. Così come la corsa nelle aree verdi cittadine. E non tutti hanno la pazienza di fare da soli a casa degli esercizi risolutivi per quelli che sono comuni inestetismi, causati dal cedimento dei tessuti.

Il ballo consente di dimagrire in modo rapido, ma divertendosi e socializzando a ritmo di musica. Ottimo rimedio anche contro un’eccessiva rigidità o timidezza, ballare scioglie corpo e anima. Alla lunga, cambia anche il modo di porsi verso il prossimo, il portamento, l’approccio con il mondo.

Si cammina e ci si predispone al dialogo con gli altri con maggior fluidità. Ed è un ottimo modo per far schizzare alle stelle le endorfine, procurando un senso di piacere e soddisfazione che lenisce la fatica.

I balli che giungono fino a noi dalla tradizione latino americana, a questo proposito, sono perfetti e decisamente migliori della pur affascinante danza moderna. Richiedono disciplina, ma in modo scanzonato. Inoltre l’immaginario si proietterà verso un mondo esotico, colorato e festoso. Questo non potrà far altro che giovare all’umore.

Il ballo consente di dimagrire in modo divertente, non solo con la danza moderna

Non è detto che dimagrire debba essere per forza una tortura. Peraltro, scegliere a questo scopo un’attività che non piace, è un po’ come partire sconfitti dal principio. Questa condizione non è certo la più favorevole, nell’ottica del raggiungimento di un risultato.

Per questo motivo, i balli caraibici sono assolutamente da sperimentare. Questo vale soprattutto per le persone estroverse o quelle che vorrebbero esserlo un po’ di più.

Vedere il proprio corpo cambiare divertendosi, diventando più tonici e pieni di energia, è perfettamente possibile.

I balli caraibici, in tal senso, sono i più indicati. In un’ora di danza sfrenata, infatti, è possibile consumare ben 500 kcal, che sono più o meno l’equivalente di un lauto piatto di pasta. Gli effetti si vedono in modo più repentino e marcato su glutei, cosce e polpacci. L’addome sarà più scolpito e le braccia, mano a mano, si rassoderanno, a ritmo di musica.

Consigliatissima anche la Zumba, che è una disciplina ibrida tra ballo, coreografia di gruppo ed aerobica. Imparare a muoversi a tempo con gli altri, oltre a predisporre la persona a un nuovo legame di fiducia con il mondo, permette di svolgere un allenamento completo.

Il lavoro sull’equilibrio, la flessibilità e il condizionamento muscolare sarà intenso, ma piacevolissimo. Oltre a migliorare la resistenza cardiaca e muscolare, infatti, la Zumba permette di perdere circa 360 kcal nella fascia tra i 30 e i 50 minuti di allenamento.

Insomma, i ritmi latini potrebbero diventare alleati preziosi per la linea e la serenità di chi vorrà sperimentarli.

