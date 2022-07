Forse non tutti sanno che, nella simbologia relativa ai segni zodiacali, l’acqua rappresenta le emozioni. Così come accade anche negli Arcani Minori dei tarocchi, dove l’acqua, riconducibile a questi segni, è espressa dal seme di Coppe.

L’acqua, dunque, simboleggia il fluire degli stati emotivi delle persone. Infatti, nessuno meglio dei 3 archetipi riconducibili a questi 3 segni può avere la stessa dimestichezza con la propria anima. Anche se, ognuno, lo manifesta in modo differente.

Chi sa leggere i Tarocchi, particolarmente i 22 Arcani Maggiori e le loro corrispondenze con i segni zodiacali, è consapevole dell’importanza che, nel mondo esoterico, viene attribuita all’elemento liquido. Scorpione, Pesci e Cancro sono segni d’acqua, ovvero sono persone che tendono a vivere in modo estremamente intenso le proprie emozioni.

Ma, se l’acqua dei Pesci tende ad essere quella mediana, mantenendo questo segno in uno stato di equilibrio, lo stesso non si può dire dello Scorpione e del Cancro.

Il primo simboleggia l’acqua abissale, un’immersione negli istinti più profondi. Il secondo, rappresenta le acque superficiali e cristalline, eppure non bisogna scordarsi la sua natura prettamente lunare.

Il Cancro, infatti, compare anche nelle rappresentazioni tradizionali dei Tarocchi, con cui si esprime il significato simbolico dell’Arcano numero 18, ovvero la Luna.

I nativi di questo segno, di fatto, sono conosciuti per la loro dolcezza e la loro innata predisposizione alle manifestazioni di affetto. Eppure, covano un lato oscuro e per molti aspetti indecifrabile, che il Cancro esprime tramite i suoi lunghi silenzi.

Pesci e Cancro sono segni d’acqua fra i più sensuali e misteriosi

Si tratta di 3 segni zodiacali estremamente emotivi, che sanno emozionare gli altri. Anche quando vengono considerati un po’ machiavellici. In effetti, tutti e 3 risentono di un’instabilità, a volte, inspiegabile agli occhi del prossimo. Per capire i segni d’acqua, bisogna aver vissuto in prima persona l’esperienza di un continuo maremoto interiore.

Si tratta di ondate di sentimenti a volte anche in contrasto tra loro.

Possono sembrare indecisi, o malinconici. Sanno stupire con i loro sbalzi di umore repentini. Chi vive questi 3 segni come se fossero instabili o bugiardi, però, sbaglia.

Se cambiano idea da un giorno all’altro, lo fanno in virtù delle maree che si agitano dentro di loro. Solitamente, se dicono una cosa, è perfettamente vera, nel momento in cui la esprimono. Così come è vero che la loro visione del mondo è costantemente influenzata dal loro fluire emotivo. Ed è questo il motivo fondamentale per cui riescono a sedurre e coinvolgere con gran facilità.

Inconsciamente o no, si tratta di soggetti che sanno somministrare agli altri le medesime montagne russe emozionali che loro stessi sperimentano costantemente. Ma mentre i segni d’acqua hanno per natura una certa dimestichezza con la propria interiorità, non è detto che incontrino un potenziale partner che sia pronto a navigare con loro.

Infatti, e non a caso, si tratta di segni che fanno innamorare particolarmente i rigidi e pragmatici segni di terra. Forse, proprio perché sanno condurli per mano nei reami sconosciuti e misteriosi del subconscio. Ed essere, contemporaneamente, una guida in quell’oscurità che essi stessi hanno contribuito a disvelare.

