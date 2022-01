Chi sperava di trovare la propria dolce metà con l’arrivo dell’anno nuovo è rimasto deluso. Ma c’è ancora speranza per tutti: il 2022 è partito malissimo per questi 3 segni a causa di Mercurio e Venere retrogradi ma finalmente a febbraio arriva l’amore.

Un anno cominciato fra mille difficoltà

Il 2022 si è aperto con un periodo difficile, soprattutto per i single alla ricerca dell’amore. Per chi crede all’influenza dei corpi celesti, la colpa è sicuramente del moto retrogrado di ben due pianeti.

Già dal 19 dicembre, infatti, è iniziata la retrogradazione del pianeta Venere. Di conseguenza ci si è ritrovati in crisi nelle sfere dell’amore, della bellezza, del piacere e dell’autostima. È difficile, in queste condizioni, far colpo al primo appuntamento o dichiararsi alla persona amata.

Per di più ci si è messo anche Mercurio: quando è retrogrado, questo pianeta causa imprevisti e fraintendimenti a non finire. Lo sa bene chi stava iniziando una nuova frequentazione, andata a rotoli per colpa di un malinteso o un litigio.

La retrogradazione di Mercurio non nuoce a tutti: alcuni segni fortunati addirittura ci guadagnano! Per altri, invece, è proprio un brutto periodo.

A soffrire in particolar modo sono stati i single del segno della Bilancia, che odia il conflitto, e del Toro, che non sopportano gli imprevisti. Ma anche gli Acquario non se la sono passata bene: Venere retrogrado ha riaperto vecchie ferite d’amore.

Tuttavia bisogna pensare positivo: durante l’ultima fase della retrogradazione di Mercurio, un amuleto può proteggerci dalla sfortuna. E, per di più, la ruota sta girando.

L’arrivo di febbraio sarà un vero e proprio nuovo inizio per i segni zodiacali che hanno sofferto fino ad ora. A partire da venerdì 4, infatti, il cielo sarà sgombro di pianeti retrogradi.

È dunque il momento di ritrovare la fiducia in se stessi, magari concedendosi un nuovo look con uno dei 3 tagli di capelli alla moda in questo momento. Poi non resta che uscire: le nuove conoscenze e i possibili nuovi amori sono dietro l’angolo.

C’è una data in particolare che bisogna segnarsi: il 16 febbraio, ossia il giorno in cui Venere e Marte si allineano in Capricorno. Questo fenomeno crea un perfetto bilanciamento fra l’energia femminile e quella maschile. Le condizioni sono ideali per un incontro amoroso.

Peraltro il 16 gennaio è anche un’ottima data per dare sfogo alla creatività. Perché quindi non inventarsi un primo appuntamento originale? Sicuramente si farà un figurone.