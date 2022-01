Fra chi segue attentamente i movimenti dei pianeti, c’è un evento particolarmente temuto. Si tratta, ovviamente, della retrogradazione di Mercurio. Eppure questa non ha solo effetti negativi! Tutto dipende dal proprio segno zodiacale.

Ecco dunque come farsi trovare pronti: dal 14 gennaio Toro e Acquario soffrono per Mercurio retrogrado, invece questi fortunati segni addirittura ci guadagnano.

Cosa significa Mercurio retrogrado

C’è chi sente accapponarsi la pelle appena si nomina Mercurio retrogrado. Ma cosa indica veramente questa espressione?

Quando un pianeta è in fase di retrogradazione, significa semplicemente che il corpo celeste sembra muoversi all’indietro lungo la propria orbita. In realtà si tratta di un’illusione, che però assume un importante significato secondo l’astrologia.

In particolare, Mercurio retrogrado viene spesso associato a un periodo in cui tutto sembra andare storto. Il Pianeta, infatti, è legato alla comunicazione, alla parola, all’intelletto. Quando l’energia di Mercurio si indebolisce, ecco che abbondano fraintendimenti, errori evitabili, inconvenienti, frustrazioni, gaffe imbarazzanti. Insomma, proprio un brutto periodo!

Nel 2022, la prima retrogradazione di Mercurio avverrà fra il 14 gennaio e il 3 febbraio. Ma non tutti ne risentiranno allo stesso modo.

Chi sentirà gli effetti negativi di Mercurio contro

Per i nati sotto il segno del Toro, Mercurio retrogrado è difficile da affrontare. I Toro hanno infatti bisogno di sentire che tutto è sotto controllo. Quando gli imprevisti abbondano, ecco che i Toro vanno nel panico. La soluzione è imparare a navigare l’incertezza: per chi saprà farlo, dal 18 gennaio potrebbe essere in arrivo un’incredibile svolta nella vita.

Brutto periodo anche per gli Acquario: se gli ultimi mesi sono stati un turbinio di crescita personale e nuove avventure, adesso è il momento di fermarsi e recuperare le energie.

Ma c’è anche chi vivrà la retrogradazione di Mercurio come un’opportunità. Questa fase, infatti, ha dei lati positivi. L’importante è ricordarsi di rallentare: Mercurio retrogrado stimolerà il lato riflessivo della mente e favorirà l’introspezione.

Dal 14 gennaio Toro e Acquario soffrono per Mercurio retrogrado, invece questi fortunati segni addirittura ci guadagnano

A guadagnarci saranno innanzitutto i nati sotto il segno del Cancro. Nell’ultimo periodo i Cancro hanno pensato spesso a una relazione che li lascia perplessi: c’è un amico, un familiare o un partner che non sanno se perdonare o meno. L’introspezione favorita da Mercurio, unita all’incredibile intuito sentimentale dei Cancro, donerà una nuova chiarezza.

Tira una bella aria anche per i Gemelli, che verranno illuminati da nuove opportunità, piani e idee. Meglio non gettarsi a capofitto, però: questo è il momento di prendere carta e penna, segnarsi ciò che passa per la mente e trasformare le visioni in un piano concreto.

Infine, c’è un segno zodiacale che non dovrà preoccuparsi troppo di avere Mercurio contro, perché sarà baciato da un altro pianeta a partire dal 16 gennaio.

Approfondimento

Entro maggio troveranno l’amore non solo i Pesci ma anche i favoriti da questi 4 ascendenti e da Giove