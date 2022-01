Per chi si affida ai pianeti, il momento più temuto sta arrivando, ma niente panico! Tutto andrà storto a questi 3 segni zodiacali per colpa di Mercurio retrogrado, ecco l’amuleto per proteggersi dalla sfortuna.

I fastidiosi effetti di Mercurio retrogrado

Il 14 gennaio è arrivata la prima retrogradazione di Mercurio del 2022. C’è chi non ne può già più, eppure bisognerà pazientare fino al 3 febbraio per il ritorno alla normalità. Ma perché così tante persone detestano questo periodo?

Il motivo è che tutto sembra andare storto. La tecnologia ci fa impazzire, tra connessione che salta e PC che si blocca. Gli inconvenienti nei viaggi e nei trasporti sono all’ordine del giorno.

Ma soprattutto, gli errori di comunicazione e i fraintendimenti rischiano di creare conflitti al lavoro, in famiglia, con il partner. Insomma, non proprio un periodo facile. Non tutti, però, ne risentono alla stessa maniera.

Quando Mercurio è retrogrado, alcuni segni fortunati addirittura ci guadagnano. Altri soffrono particolarmente: innanzitutto i Toro, che non amano gli imprevisti. Poi gli Acquario, che hanno bisogno di fermarsi e riposare.

Infine, non è un periodo facile nemmeno per la Bilancia. I nati sotto questo segno, infatti, sono amanti della pace. Farebbero di tutto per evitare il conflitto. Purtroppo, a causa di Mercurio retrogrado, i loro sforzi rischiano di essere vani.

Ma non c’è bisogno di andare nel panico. Con un po’ di attenzione e il giusto portafortuna si può superare anche la retrogradazione di Mercurio.

Tutto andrà storto a questi 3 segni zodiacali per colpa di Mercurio retrogrado, ecco l’amuleto per proteggersi dalla sfortuna

In questo periodo difficile, astrologi ed esperti di cristalloterapia consigliano di portare con sé una pietra speciale. Si tratta dell’amazzonite.

Questo splendido cristallo color turchese è associato al segno dell’Acquario: proprio la costellazione in cui si trova Mercurio nella prima fase della retrogradazione.

Il significato dell’amazzonite è da tempo legato alla pace. La pietra allontana le energie negative, le paure e le preoccupazioni. Allo stesso tempo favorisce un senso di equilibrio.

Questo cristallo può dunque aiutarci a ritrovare la tranquillità interiore, a sua volta indispensabile per riappacificarsi con colleghi e persone care.

Per di più, l’amazzonite influenza la sfera della comunicazione, proprio quella in cui Mercurio fa più disastri! Se indossata al collo, la pietra rende le parole più fluide e sincere.

Può darsi che sia solo suggestione, ma l’amazzonite può supportare anche gli scettici durante Mercurio retrogrado. Infatti, la presenza della pietra ci aiuta a ricordare l’importanza di riflettere, rallentare e concentrarci sul benessere interiore.

E comunque, è bene sapere che non c’è solo sfortuna all’orizzonte. Infatti la luna piena del 18 gennaio porterà benessere, serenità e amore ad alcuni fortunati segni zodiacali.

