Fare le pulizie in casa spesso può diventare faticoso. Infatti, sappiamo bene quanto prendersi cura del proprio appartamento possa essere complicato. E, soprattutto, mantenerlo sempre pulito e igienizzato non è esattamente un gioco da ragazzi. Con le giuste dritte, però, potremmo raggiungere dei risultati efficaci e validi con meno tempo e fatica. Infatti, potremmo sfruttare dei piccoli segreti, ecologici ed economici, che potrebbero fare la differenza, facendoci pulire casa in quattro e quattr’otto. Basterà conoscere tutti questi rimedi, poco a poco, per poter davvero vivere in serenità, tranquillità e, soprattutto, in un ambiente pulito e privo di tracce di sporco.

Forno sfavillante e senza traccia di incrostazioni grazie a questo ingrediente che si trova accanto al lavandino di tutti noi

Le aree della casa che fatichiamo a pulire sono diverse. Infatti, lo sporco si annida un po’ ovunque e spesso ci riesce complicato eliminarlo del tutto. Sicuramente, uno degli oggetti più difficili da far brillare tra le nostre mura domestiche è il forno. Ma alcuni trucchi potranno aiutarci. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo già spiegato un metodo piuttosto efficace per far risplendere il nostro elettrodomestico senza troppa fatica. Oppure, in un altro articolo ancora, avevamo evidenziato dei metodi naturali che potrebbero aiutarci a farlo brillare, eliminando quelle fastidiose incrostazioni.

Ecco come sfruttare il detersivo per i piatti per pulire il forno ed eliminare lo sporco che rischierebbe di incrostarsi in quattro e quattr’otto

Oggi mostriamo un altro metodo, facilissimo da mettere in pratica e a costo zero. Per realizzarlo, infatti, ci basteranno due elementi che sono già presenti nella nostra cucina. Stiamo parlando di un po’ d’acqua e di qualche goccia di detersivo per piatti. Quindi, per prima cosa prendiamo una ciotola e riempiamola con dell’acqua di rubinetto. Al suo interno, poi, versiamo un misurino del detersivo e mescoliamo. Ora, ogni volta che cucineremo con il forno, dopo qualche minuto che si sarà raffreddato, inseriamo questa ciotola (che ovviamente dovrà essere fatta di materiale abbastanza resistente) sul fondo del forno e aspettiamo qualche minuto. Il vapore che verrà emanato scioglierà tutte le tracce di sporco che, a lungo andare, diventano incrostazioni, facilitandoci il compito come non mai. Successivamente, ci basterà passare una spugnetta imbevuta d’acqua e il gioco sarà fatto.

Dunque, ora possiamo dirlo. Otterremo un forno sfavillante e senza traccia di incrostazioni grazie a questo ingrediente che si trova accanto al lavandino di tutti noi.

Approfondimento

Rimuovere quel fastidioso sporco e quelle incrostazioni ostinate dal nostro forno sarà semplicissimo con questo trucco