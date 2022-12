Idee di regali anche tecnologici preferiti dai bambini per Natale

Quali sono i regali preferiti dai bambini a Natale? Possiamo spaziare da quelli tecnologici di ogni tipo per bimbi che vanno da 0 a 13 anni ai libri che sono doni classici ma sempre validi. Continuiamo la lettura per qualche spunto in più.

Molti attendono con ansia il Natale. Tra i primi posti ci sono i bambini che aspettano il tanto desiderato regalo, da mettere sotto l’albero. È una festa davvero emozionante per loro, si può dire la più bella dell’anno, in quanto avvolta da mistero e leggende. Molti si affrettano a scrivere la letterina, in maniera tale che Babbo Natale la tenga in debito conto prima di partire con la slitta.

Insomma, il Natale è vissuto con gioia da tutti, ma i più felici e speranzosi sono soprattutto i piccoli. Vediamo, quindi, nella rosa dei tantissimi giochi cosa potremmo regalare loro a Natale. Una delle categorie più opzionate è certamente quella dei regali hi-tech. La tecnologia è, ogni giorno, infatti, nella vita di tutti e anche i più piccoli iniziano a servirsene già da subito. A tutte le età, i prodotti hi-tech quali giocattoli robot, peluche interattivi, videogames, tablet e smartphone sono molto apprezzati. Si tratta di prodotti che possono avere grosse potenzialità educative, se utilizzati in maniera adeguata.

Idee di regali anche tecnologici che tutti i bambini vorrebbero per Natale

Tra i giochi hi-tech che fanno letteralmente impazzire i bambini vi sono i videogames. Di essi è disponibile una scelta smisurata e anche i prezzi possono variare. La spesa si fa più grossa, però, quando riguarda la nuova consolle di gioco. Poi ci sono i giocattoli robot, validi da 0 a 13 anni, disponibili di diversi tipi e per le più svariate esigenze. Si va da quelli che servono a imparare le prime parole a quelli musicali che insegnano canzoni e ritmi. Poi ve ne sono tanti che insegnano a contare e comunque tutti servono a sviluppare la creatività dei bambini anche a partire da 1 anno di età.

Sempre tra le idee di regali anche tecnologici troviamo i soliti smartphone e tablet, anch’essi strumentali all’utilizzo di videogiochi, anche gratuiti. Inoltre, i bambini dai 5 anni in poi li utilizzano per ricercare informazioni e per estinguere delle curiosità. Pertanto, è giusto che vengano utilizzati sotto la guida dei genitori. Ciò in quanto internet è una rete aperta, dove circolano idee e siti di ogni tipo, inclusi quelli pericolosi.

Facciamoli appassionare alla lettura

Un altro regalo di Natale, destinato però ai bambini un po’ più grandicelli, sono i libri. Rappresentano senz’altro un dono classico ma sempre valido. Di certo, non è proprio tra i regali preferiti. Al riguardo, infatti, non c’è paragone con quelli tecnologici. Tuttavia, è bene che vengano regalati per sviluppare nel bambino/adolescente l’interesse per la lettura. Leggere, infatti, è un’attività sia di intrattenimento che estremamente utile per aprire la mente e migliorare il linguaggio. Pertanto, anche se non acquistati come unici regali ma abbinati a qualche altro più appetibile, è sempre bene regalarli a bambini e ragazzi.