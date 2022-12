Il nuovo metodo che sta spopolando tra le donne per mangiare e sviluppare i muscoli senza ingrassare

Anche nei periodi di scorpacciate più intense e frequenti, come quelli di Natale e Capodanno, chi si tiene in forma sa che mangiare di più non significa per forza ingrassare. Ci sono dei metodi che potrebbero aiutare e vediamo insieme quali sono.

C’è un metodo in particolare che sta spopolando tra gli entusiasti del fitness di tutto il Mondo, in particolare tra le donne, per mangiare di più e sviluppare i muscoli senza ingrassare. Ma vediamo di che cosa si tratta e come possiamo adattarlo alle nostre esigenze.

Il nuovo metodo del bulk cut viene dal mondo del body building

Sempre più entusiasti del fitness si rivolgono al metodo bulk cut, o metodo del bulking e cutting. Questo metodo arriva in realtà dal mondo del body building. Si tratta di una tecnica usata dagli atleti e dagli appassionati per sviluppare i muscoli ma senza ingrassare. Il metodo è composto da due fasi: quella del bulking (cioè dell’aumento di volume) e quella del cutting (cioè taglio, o perdita del grasso in eccesso). Ma vediamo nei dettagli di che cosa si tratta e come possiamo utilizzare questo metodo anche noi.

Il nuovo metodo che sta spopolando non ci vieta niente a tavola ma ci aiuta a mantenere la definizione corporea

Uno dei motivi principali per cui il metodo bulk cut diventa sempre più popolare è che non ci impone di seguire una dieta precisa per perdere peso. Non dobbiamo tagliare le calorie o i grassi. Ma soltanto seguire una normale dieta che tutti sappiamo essere salutare: abbondare con frutta e verdura, assumere proteine e grassi nella quantità giusta e assicurarci di avere una dieta varia e completa. Durante la fase di bulking è anzi consentito prendere peso. Perché il nostro obiettivo è creare una “base su cui lavorare”, per poi costruire muscoli e perdere grasso.

Nella fase di cutting si elimina il grasso ma si mantengono i muscoli

Il nuovo metodo che sta spopolando prevede di utilizzare l’energia in eccesso derivata dalla dieta per costruire muscoli e perdere grasso. In questo contesto l’attività più importante per ottenere i nostri obiettivi è l’esercizio fisico. In particolare, dovremmo concentrarci su esercizi che ci permettono di aumentare la massa muscolare, in modo da “convertire” il grasso in muscolo. Solo nella fase di cutting dovremmo fare attenzione a quello che mangiamo: possiamo mantenere la stessa dieta e aumentare molto l’esercizio fisico, oppure diminuire l’apporto di calorie per un regime di esercizio più moderato.

Questo metodo è ideale per chi non vuole fare sacrifici a tavola ma ama l’esercizio fisico

Ma per chi è adatto il metodo del bulking e cutting? La risposta è semplice: è indicato per chi non vuole o non riesce a seguire una dieta, ma ama dedicarsi all’esercizio fisico. Se non accompagnata da un allenamento intenso, infatti, la fase di bulking potrebbe trasformarsi in un semplice aumento di peso, cosa che non vogliamo.

Per realizzare questo metodo nel modo corretto, quindi, non dobbiamo mai dimenticare che una dieta più libera e senza restrizioni deve per forza essere bilanciata da un’attività fisica da moderata a intensa. E ciò a seconda di quanto il nostro organismo tende a prendere peso. Il bulking e cutting method sta però prendendo piede tra moltissimi appassionati di fitness e potrebbe essere la soluzione perfetta anche per noi.