Il riso al forno preparato così è assolutamente da provare per un pranzo veloce

Per un’idea primo piatto si potrebbe preferire il riso al forno, soprattutto se fatto in questo modo semplice e veloce da replicare. Leggiamo questa ricetta molto gustosa e saporita.

Per un pranzo super veloce sono diverse le idee che si possono realizzare per soddisfare gli invitati. Non c’è bisogno di complicarsi la vita, in quanto con poco possiamo fare tanto. Proprio per questo, andiamo a mettere in pratica alcune idee per fare il riso al forno. La prima che vedremo avrà come ingredienti anche i funghi.

Riso al forno con funghi e formaggio

Gli ingredienti che ci servono sono:

350 g di riso;

300 g di carne macinata;

macinata; 200 g di funghi;

300 g di mozzarella ;

; 50 g di parmigiano;

500 ml di passata di pomodoro ;

; 1 uovo e una cipolla;

q.b. di sale, pepe, olio, pangrattato, burro.

Il riso al forno preparato così è assolutamente da provare e vediamo alcune idee su come condirlo

Iniziamo subito con il procedimento. Per prima cosa dobbiamo cucinare la carne macinata. In una pentola mettiamo la cipolla spezzettata con un po’ di olio. Quando inizierà a soffriggere aggiungiamo la carne. Lasciamo rosolare. A questo punto possiamo aggiungere i funghi e diamo una mescolata. I funghi sono ricchi di benefici per la nostra salute. Aggiustiamo di sale e pepe. Adesso aggiungiamo la passata di pomodoro e un bicchiere di acqua per allungare il sugo. A questo punto lasciamo in cottura fino a quando il ragù non sarà denso e cremoso. Dovrà cuocere per circa mezz’ora.

Come condire il riso

Nel frattempo cuociamo in un’altra pentola con acqua il riso. Quando sia il ragù che il riso saranno pronti, li mescoliamo insieme all’interno di una ciotola. Una volta che si saranno ben amalgamati, prendiamo una pirofila e versiamoci il riso. Ora possiamo aggiungere i formaggi. Dunque, tagliamo a pezzetti la mozzarella e diamo una spolverata di parmigiano. Giriamo il tutto e aggiungiamo anche il burro. Livelliamo per bene con un mestolo e mettiamo un po’ di pangrattato in superficie. Inforniamo a 180 gradi per 25 minuti circa. Dovrà uscire fuori dal forno quando sarà dorato e croccante in superficie.

Riso al forno con zucchine e gamberetti

Se invece la nostra idea è quella di preparare un pranzo o cena a base di pesce, questa può essere un’ottima alternativa. Gli ingredienti da utilizzare sono i seguenti:

300 g di riso;

250 g di gamberetti , preferibilmente già sgusciati;

, preferibilmente già sgusciati; 3 zucchine bianche;

bianche; q.b. di brodo vegetale;

1 cucchiaio di pomodoro concentrato;

½ cipolla bianca;

bianca; ½ aglio;

q.b. olio, sale e prezzemolo.

Prima di tutto cuociamo i gamberetti in una padella con un filo di olio, aglio e cipolla. Aspettiamo che siano cotti e poi spegniamo il fuoco. Li mettiamo da parte e ci dedichiamo al resto della ricetta. Nella stessa padella cuciniamo le zucchine. Aggiungiamo il sale e profumiamole con un po’ di prezzemolo tritato. Nel frattempo cuociamo anche il riso nel brodo vegetale, così prenderà bene il sapore.

A questo punto, quando il riso sarà cotto e il condimento anche, come prima, li uniamo in una ciotola. Successivamente prendiamo una teglia e versiamovi il riso. Aggiungiamo il concentrato di pomodoro, giriamo e sarà pronto per essere infornato. Cuciniamo ad una temperatura di 180 gradi per 15 minuti circa. Il riso al forno preparato così è assolutamente da provare perché è davvero squisito.