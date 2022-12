Da leggere tutti d’un fiato: ecco 5 libri per bambini da regalare a Natale

Leggere è lo strumento che abbiamo per diventare grandi, per crescere a qualsiasi età. Regalare un libro per Natale sarà sempre cosa gradita e di seguito proporremo alcuni titoli per non sbagliare.

Regalare un libro non è un semplice dono, si regala il Mondo. Nei bambini leggere stimola l’immaginazione ma soprattutto ne sviluppa il vocabolario.

Da leggere tutti d’un fiato: libri adatti fino ai 6 anni

Nella prima infanzia i libri natalizi non possono che parlare di Babbo Natale e di tutto il suo magico regno. Dall’elfo alle renne, tanti aiutanti del rosso barbuto non aspettano altro che raccontare le loro straordinarie avventure tramite le pagine di un albo illustrato. Vediamo alcuni titoli da leggere mentre si fanno le decorazioni per l’albero o mangiando i biscotti di Santa Claus!

Il primo volo di Tunga

Un albo illustrato da Federica Dubbini è “Il primo volo di Tunga”, scritto da Anna Rossini. La storia narra di Tunga, una renna che stenta a volare ma dopo l’arrivo di Buio che metterà in pericolo il Natale, si troverà faccia a faccia con la sua paura più grande. Una trama, non scontata, approccia il tema di come vincere le proprie paure anche in giovane età.

Edito da Raffaello Ragazzi ha un prezzo di 10 euro.

Il furto del Natale

Segnaliamo, inoltre, il libro di Anselmo Roveda, dal titolo “Il furto del Natale”. La storia narra di Orso, un negoziante di dolciumi che con il tempo è diventato sempre più schivo e solitario fino ad odiare l’avvento del Natale. Talvolta però occorrono degli imprevisti per far cambiare i nostri percorsi. Edito da Interlinea, ha un prezzo di 10 euro.

Il giorno in cui la bontà di Holly salvò il Natale

E se il Natale d’un tratto non ci fosse più? Nessuna decorazione o albero, tutti scomparsi in una notte! Sarà un bimbo come tanti, Holly, a salvare il Natale.

Un racconto natalizio come quelli di una volta, commovente ed educativo: la penna di Rose McGrath è davvero convincente. Si tratta di un albo illustrato in modo magistrale da Liam Broder, adatto ad essere letto tutte le sere prima di Natale. Il prezzo è di 12,99 euro.

Libri da regalare dai 7 anni in poi

Fra i 7 e i 10 anni bisogna tener vivo lo spirito natalizio dato che arrivano i primi dubbi e la disillusione sull’esistenza di Babbo Natale. In questa età di transizione diventa fondamentale non basarsi unicamente sulla mera realtà.

Un bambino chiamato Natale

Da leggere tutto d’un fiato è anche questo titolo. Libro pubblicato nel 2016, ”Un bambino chiamato Natale” ha ispirato il film omonimo di Netflix del 2021. Una storia avvincente, ricca di colpi di scena continui, dimostra il talento allo stato puro dell’autore Matt Haig. Da leggere ai bambini che iniziano a avere i primo dubbi sull’esistenza di Babbo Natale. Edito da Salani (15,90 euro).

Nonno Natale

Sebbene possa essere letto già dai 5 anni, consigliamo questo libro dai 7 agli 8 anni, per comprendere davvero i temi legati al rispetto della natura e all’eco-sostenibilità. Questo libro descrive con delicatezza il rapporto nonno-nipote, intrecciando al contempo altre tematiche come l’ecologia. Scritto da Michael Monpurgo, il libro è edito da Jaca Books (14,25 euro).

Ecco alcuni suggerimenti di libri da leggere tutti d’un fiato e da regalare per Natale.