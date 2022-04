Ideale per un weekend rilassante, questo piccolo borgo vicino alle Cascate delle Marmore è la meta perfetta per spendere poco

Appena le temperature e il meteo lo permettono siamo lì pronti ad organizzare un weekend fuoriporta. Grazie alle incredibili bellezze del nostro Paese abbiamo una scelta davvero infinita.

L’Italia infatti detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Con ben 58 siti riconosciuti patrimonio dell’umanità e 14 iscritti alla lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale. Come riporta anche il sito del Ministero dei Beni Culturali, negli ultimi 3 anni sono addirittura aumentati.

Ma oltre a questi luoghi più rinomati e conosciuti, la nostra bella Italia nasconde tante piccole gemme. Lungo tutto lo Stivale ci sono piccoli borghi così suggestivi da sembrare usciti da una fiaba. Oggi parleremo di questo piccolo paesino in Umbria che non tutti conoscono.

Ideale per un weekend rilassante, questo piccolo borgo vicino alla Cascata delle Marmore è la meta perfetta per spendere poco

A pochi passi dalla Cascata delle Marmore, nel cuore della Valnerina, ecco spuntare questo piccolo borgo arroccato. Stiamo parlando del comune di Arrone, un borgo antico tappezzato di fiori che colorano le strade del paese.

Diviso in due nuclei, la parte più alta viene chiamata “La Terra” e conserva ancora la struttura medievale. Mura di cinta, fortificazioni e pittoreschi vicoli che sono arrivati a noi ancora ben preservati. Immancabile una visita proprio ai resti del Castello di Arrone, che sovrastava la città.

Di grande interesse artistico anche la Chiesa di San Giovanni Battista, dove ammirare affreschi della scuola umbra dell’epoca. Ma anche la Chiesa di Santa Maria e il suo portale risalente al 1400. Qui si possono apprezzare gli affreschi di Vincenzo Tamagni e Giovanni da Spoleto di inizio 1500.

Su una rocca a strapiombo poco lontano dal centro abitato sorge il Santuario della Madonna dello Scoglio. Da qui si può ammirare l’incredibile paesaggio e un panorama straordinario di tutta la Valle della Nera.

Non solo cultura ma anche natura

Tutto il territorio è parte del Parco Fluviale della Nera, meta di trekking e passeggiate immerse nel verde. Gli amanti di escursionismo possono anche usufruire di laboratori didattici oltre che percorsi da trekking. Ma anche arrampicata libera sulle pareti rocciose, canottaggio e rafting lungo i torrenti.

Ovviamente, non può mancare una visita alla Cascata delle Marmore, una delle più alte d’Europa. Oltre all’incredibile bellezza suggestiva di questo luogo, ci sarebbe una curiosità che non tutti conoscono. Infatti pare che questa cascata porterebbe anche fortuna. Quindi non possiamo assolutamente evitare di fare un salto e sperare di vedere il folletto che porta fortuna.

Quindi, è ideale per un weekend rilassante questo piccolo borgo che ci catapulterà in tempi passati. Visto che siamo già in Umbria potremmo approfittarne per un piccolo tour tra le regioni limitrofe. Infatti, è possibile visitare 3 luoghi incredibili a pochi passi l’uno dall’altra in una mezza giornata.

