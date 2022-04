In pizzeria noi italiani sappiamo bene che una pizza è la porzione giusta per ogni persona.

Certo, poi ci sono le ovvie eccezioni date dai diversi appetiti. C’è chi si prende anche degli antipasti che spesso sono dei fritti della tradizione napoletana e chi il dolce. Tra profiterole e torte c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Magari, poi, i più raffinati evitano di abbinarci la birra ma scelgono questi vini che sono proprio perfetti per la pizza. Tuttavia, ogni tanto tutti si arrendono. Forse per la stanchezza o forse per un momento più difficile del solito, capita di non finire la pizza.

Dunque, invece di sprecarla, la si porta a casa e la si mangia durante il pasto successivo. Certo, riscaldata non sarà mai buona come in pizzeria ma non tutti sanno come riscaldarla al meglio. Infatti, capita a tutti ma ci sono dei modi per evitare di ritrovarsi con una pizza estremamente molliccia a casa.

Un primo trucco per il microonde

Il microonde ci salva spesso le cene e i pranzi di lavoro. Veloce e pratico, il microonde riesce a scaldare qualunque pietanza in qualche decina di secondi. Addirittura, in qualche minuto il microonde riesce anche a scongelare i cibi.

Il problema è che qualche cibo riscaldato al microonde rischia di rovinarsi un po’ e la pizza, così come la pasta, si rovina. In particolare, la pizza perde la sua croccantezza e la sua pasta diventa estremamente molliccia e poco gradevole.

Se proprio abbiamo poco tempo e dobbiamo quindi usare necessariamente il microonde, dobbiamo usare un trucco. Infatti, per rendere croccante la pizza bisogna metterle vicino un bicchiere d’acqua. Per delle reazioni chimiche il troppo calore emanato dal microonde sarà completamente assorbito dall’acqua della tazza e non da quella ancora contenuta nella pizza.

Capita a tutti ma ci sono dei modi per evitare che la pizza riscaldata a casa diventi troppo gommosa e meno buona

Tuttavia, la soluzione migliore resta comunque la scelta del forno tradizionale. Infatti, la cottura del forno tradizionale permette alla pizza di ritrovare la sua naturale croccantezza. Certo, questo modo è più lungo dell’altro ma dà risultati notevolmente diversi.

Inoltre, se proprio vogliamo gustarcela nel migliore dei modi possibili, ricordiamoci di versarci sopra qualche goccia di olio d’oliva prima di infornare.

