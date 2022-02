Possiamo tranquillamente affermare che siamo un popolo abbastanza scaramantico. Usiamo il termine “abbastanza” perché da sempre, noi italiani siamo divisi anche nella scaramanzia. Sappiamo benissimo tutti, infatti, che al Sud esisterebbero molti più riti scaramantici rispetto al Nord. Anche se le nuove generazioni sarebbero molto più pratiche in tutta la penisola e molto meno legate alle tradizioni culturali. Ma, siccome in periodi bui come questi, anche la scaramanzia potrebbe funzionare a livello psicologico, cerchiamo di trovare un po’ di fortuna. Tolto l’oroscopo, esistono anche dei luoghi particolarmente belli del nostro Paese, che nascondono dei veri e propri portafortuna.

Tra le cascate più alte e belle del Mondo

La Cascata delle Marmore è giustamente considerata una delle più belle al Mondo. Nella splendida Umbria che riserva al turista sorprese in ogni suo angolo, questa zona sembra un vero paradiso. La sua costruzione risale già ai tempi di Roma, quando 1 dei 2 consoli in carica fece canalizzare tutta la zona per evitare la formazione di insalubri paludi stagnanti. Tra il Rinascimento e i secoli successivi la zona fu oggetto di continui interventi fino all’aspetto attuale con l’altezza delle sue cascate che si eleva fino a quasi 170 metri.

Suggestive e meravigliose le conoscono tutti per la loro bellezza ma pochi sanno che queste cascate porterebbero fortuna e successo

Secondo una piacevolissima leggenda locale proprio nella zona delle cascate vivrebbe un folletto. Il suo nome è Gnefro e assomiglierebbe a una creatura un po’ Hobbit e un po’ bambino. Abbastanza sparuto e “magretto”, tradizione vuole che non sia particolarmente bello, ma che porti davvero fortuna. Come accadrebbe infatti per le creature simili che arricchiscono la verde Irlanda, anche Gnefro porterebbe la buona sorte con le sue apparizioni. Soprattutto, a quanto si apprende dalla cultura fantastica dei luoghi, avrebbe il potere di proteggere la casa e i familiari dalle cattive presenze.

Dove soggiornare in zona a prezzi buoni

Suggestive e meravigliose le conoscono tutti queste cascate che meritano una visita e magari un pernottamento in zona. In zona potremo trovare delle sistemazioni per tutti i portafogli, con:

appartamenti;

affittacamere privati;

casali e rifugi;

hotel;

B&B;

residence.

Prezzi contenuti, anche da circa 50 euro a notte in strutture giudicate ottime e accoglienti da visitatori, clienti e turisti. Per le cascate invece, qui, tutte le info necessarie.

