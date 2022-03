Con l’arrivo delle belle giornate e le temperature sempre più alte, è il momento di concedersi una piccola vacanza. Non dobbiamo per forza prendere le ferie e partire per visitare l’Europa, anzi. In poco più di un giorno e al massimo in un weekend possiamo scoprire dei posti straordinari.

Non serve allontanarsi a chilometri dall’Italia per vivere un’esperienza ricca di cultura ma anche relax. Siamo abituati a pensare che un viaggio del genere, anche se è solo un weekend, debba costare parecchio.

Ma non è affatto così, scegliendo le giuste mete e il giusto itinerario si può vivere un’esperienza indimenticabile. Se abbiamo qualche giorno in più possiamo anche optare per un’isola nel Mediterraneo.

Che si tratti della Sicilia, della Sardegna o anche una piccola isola lungo le nostre coste. Chi ama il mare cristallino e le spiagge incredibili non ha bisogno di andare dall’altro capo del Mondo.

3 luoghi incredibili in 3 Regioni diverse a 1 ora di distanza per una vacanza economica tra arte e relax

Oggi proponiamo un itinerario davvero originale che tocca bel 3 Regioni diverse e 3 mete incredibili. Il bello è che tra le due più distanti c’è poco più di 1 ora di viaggio in auto, assurdo.

Cominciamo da Fosso Bianco

Ci troviamo alle terme di Bagni San Filippo, dove le acque termali sono libere e accessibili a tutti. Lo spettacolo è davvero suggestivo, con queste formazioni calcaree bianchissime, cascate e piscine naturali. Un modo di concedersi un po’ di sano relax ma tra gli alberi e sentieri naturalistici spettacolari.

Lasciamo la Toscana per andare nel Lazio

In provincia di Viterbo si trova questo comune di poco più di 5.000 abitanti, Acquapendente. Chiamato anche la Gerusalemme Verde, situato sulla via Francigena e luogo di forte spiritualità. Nel Bosco del Sasseto si nasconde tra boschi incantati una meravigliosa tomba neogotica. Da vedere il Castello di Torre Alfina e quello di Trevinano, oltre alla cripta del San Sepolcro.

Finiamo il nostro tour con un’altra mezz’ora di viaggio pe giungere ad Orvieto. Questa città umbra non ha bisogno di introduzioni, sembra uscita direttamente da un racconto fiabesco. Il borgo che sorge su una rupe di tufo è una meta che offre tantissime attrazioni, naturali e artistiche. Da ricordare però un luogo un po’ meno famoso, Pozzo della Cava. I sotterranei del borgo in cui discendere alla scoperta del più antico quartiere medievale. Solo di recente sono stati portati alla luce e sono una tappa immancabile in questo piccolo tour.

Insomma, 3 luoghi incredibili in 3 Regioni diverse a un passo l’una dall’altra che ci lasceranno senza fiato. Ci sono davvero posti incredibili nella nostra bella Italia, spesso sconosciuti ma che meritano davvero.

Spesso preferiamo andare nelle mete più famose anche per comodità, ma a pochi passi potrebbero trovarsi delle vere gemme. Un esempio, Osimo e il suo labirinto di cunicoli spettacolari che è poco distante dalla bellissima Riviera del Conero.

