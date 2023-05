I vecchi costumi da bagno sono una risorsa preziosa: ecco l’idea fai da te che rinnova armadio e biancheria

Hai un costume da bagno fuori moda o che non ti sta più bene? Ecco cosa farne. Puoi trasformarlo in un oggetto utilissimo per la casa, pronto da posizionare dentro cassetti e armadio. Scopri di cosa si tratta e come realizzarlo con la guida seguente.

L’estate alle porte ci ricorda che a breve dovremo rispolverare i nostri costumi da bagno. Una volta tirati fuori dal guardaroba, però, potremmo accorgerci che sono sgualciti o non riusciamo più a vestirli. In queste situazioni la prima idea che ci viene in mente è di buttarli via. Ma non facciamo questo errore, perché con la giusta dose di creatività potremmo facilmente riutilizzarli. In pochi passi, infatti, diventeranno un oggetto praticissimo per diffondere un gradevole aroma tra la nostra biancheria.

I vecchi costumi da bagno sono una risorsa preziosa perché possono diventare un sacchettino elimina odori!

Il fai da te ci permette di convertire gli oggetti che ritenevamo inutili in pratiche idee per l’abitazione. Anche i costumi da bagno malandati, di cui volevamo liberarci a tutti i costi, possono avere una funzione importante. Con un pizzico di manualità e un semplice tutorial, si dimostreranno un utilissimo profumatore per i panni. Il metodo è di facile realizzazione e adatto ai meno esperti.

Infatti, sarà sufficiente riempire il triangolino del costume con le essenze preferite. Mettici delle foglie di lavanda, qualche rametto di cannella o altro e cuci tutto per bene. Appendi il sacchettino fai da te per il laccetto nel guardaroba o dentro i cassetti, per diffondere in un istante un aroma gradevole e duraturo. In alternativa, puoi ritagliare dei quadrati di tessuto da bikini di colori diversi e unirli col patchwork. Chiudi tutto con una cordicella e sistema i contenitori vicino alla biancheria.

Come lavare i costumi dopo aver fatto il bagno

I vecchi costumi da bagno sono una risorsa preziosa, ma se il tuo è ancora valido vorrai conservarlo il più a lungo possibile. Per farlo è necessario lavare il bikini periodicamente, dopo che lo si immerge in mare o nell’acqua della piscina. Sciacquarlo subito dopo il bagno è una buona idea per evitare di accumulare sabbia e cloro. Ma non è tutto: dopo tre o quattro utilizzi bisognerebbe pensare di mettere il costume in lavatrice.

Procedi con un lavaggio a 30 gradi per i tessuti più sensibili, azionando un ciclo delicato. Evita sia centrifuga che ammorbidente e utilizza un detergente che rispetti le fibre. Per i costumi chiari e bianchi puoi servirti di un detersivo universale. Per quelli multicolore, invece, scegline uno delicato o specifico per capi colorati. Se vuoi salvaguardare ulteriormente i tuoi vestiti puoi sistemarli dentro una rete salvabucato. In questo modo non subiranno gli impatti meccanici in fase di lavaggio e proteggerai il cestello da eventuali graffi dovuti ai ganci metallici.