Le macchie nere sotto le pentole non vengono più via? Con questo super trucchetto spariranno come per magia

Smettila di sfregare le pentole con forza e inizia a utilizzare questa magica soluzione che farà sparire lo sporco in un attimo!

Cucinare è un’attività che si ama o si odia. C’è chi cucina con piacere per tutta la famiglia e si diletta con fantasia tra spezie e abbinamenti improvvisati. E poi c’è chi non ci trova proprio nulla di bello, e lo fa semplicemente per provvedere al proprio sostentamento. Senza considerare coloro che non vogliono cucinare per non dover pulire tutto dopo. Parliamo di pentole, piano cottura, taglieri, utensili vari, posate e chi più ne ha più metta. Le pentole, in particolare, sono una delle cose più difficili da pulire. Quanti di noi hanno almeno una pentola il cui fondo ormai è rovinato da macchie nerastre che non vengono via neanche con la spugna?

Strofinare troppo a fondo è ovviamente un’idea sconsigliabile, per un semplice motivo. La pentola si graffierebbe facilmente, diventando presto rovinata e inutilizzabile. Il punto è che queste macchie sono molto ostinate e sembrano non venire via in nessun modo. E se ti dicessimo che esiste un metodo tutto naturale con cui rimuovere questi aloni scuri? È costituito da ingredienti semplici e naturali che tutti abbiamo in casa e non ci vorrà neanche troppo olio di gomito. Ecco cosa dovremmo fare.

Non riesci più a togliere le macchie nere sotto le pentole? Mischia questi ingredienti per creare una crema pulente super efficace

Esistono pentole di diverso materiale e ognuna merita delle attenzioni diverse. È abbastanza risaputo che sia importante non sfregare le pentole con la parte più dura delle spugne, proprio per proteggere il materiale di cui sono fatte. Per preservare al meglio nel tempo le nostre pentole, però, basta conoscere i metodi giusti.

Se per esempio si dovesse attaccare il cibo alla pentola, potremmo risolvere il problema aggiungendo prima della cottura un semplicissimo ingrediente. I più esperti di cucina, inoltre, danno suggerimenti anche sulle azioni più semplici, come il non far strabordare l’acqua quando si cucina.

Il trucchetto che quasi nessuno conosce

Chi se ne intende davvero di faccende domestiche, però, non potrà assolutamente perdersi questa chicca. Per far tornare pulite e lucide le pentole, dovremo usare alcuni ingredienti molto basilari. Prendiamo, quindi, una pentola e capovolgiamola. Versiamo sul fondo del bicarbonato di sodio, ricoprendo bene tutta la superficie. Aggiungiamo un po’ di sale grosso e poi un giro di detersivo per i piatti. A questo punto dovremo strofinare leggermente la superficie con una spugna: in questo modo si verrà a creare una sorta di schiuma. Copriamo, quindi, il tutto con dei fogli di carta assorbente, e quindi versiamo sopra questi dell’aceto di vino bianco. Fatti questi passaggi, potremo lasciare agire il composto per almeno un paio d’ore, o anche tutta la notte. Ovviamente, più lasceremo in posa il tutto, più l’effetto sarà sicuramente perfetto.

Trascorso il tempo necessario, potremo procedere con il risciacquo. Le macchie nere sotto le pentole saranno state assorbite dalla carta assorbente, che sarà impregnata e pronta per essere gettata nell’indifferenziata. Dopo che avremo sciacquato la pentola, noteremo finalmente che il suo fondo brillerà come quando l’abbiamo acquistata. Sarà un lavoro molto soddisfacente, oltre che utile per preservare le nostre pentole.