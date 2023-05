Ecco come togliere per sempre l’odore di chiuso negli armadi e cassetti grazie a questo rimedio incredibile. E non è il solito bicarbonato

Ecco come togliere per sempre l’odore di chiuso negli armadi e cassetti-proiezionidiborsa.it

Quando andiamo nella nostra casa di vacanze, rimasta chiusa per tempo, può capitare di aprire gli armadi e sentire un odore di chiuso fastidioso. Che, a volte, diventa difficile da togliere, soprattutto, se devi sistemare i panni. Per fortuna, esiste un rimedio davvero incredibile ed insospettabile che ti risolve, in una notte, il problema. Ecco quale

Può capitare, al mattino, di aprire il nostro armadio, magari una parte che usiamo poco, e sentire un fastidioso odore di chiuso. Una puzza che non solo ci penetra nel naso, e non è piacevole, ma che si fidanza con i nostri vestiti che dovremo indossare. Non sorprendetevi, perché quando un cassetto o un vano dell’armadio non viene arieggiato per qualche tempo potrebbe portare a questa situazione sgradevole.

A maggior ragione se finisce su quella biancheria che poi dovremo mettere a contatto diretto con la nostra pelle. Hai visto mai, poi, che alla sera ci scappi anche l’avventura e il partner debba sentire questo odore poco piacevole? Insomma, come sempre, prevenire è meglio, in questo caso, che odorare. Basta fare così.

Sono diversi i rimedi per avere un armadio che non puzzi di chiuso, come insegna la nonna

Che, magari, siamo espertissimi per profumare il bagno per tanti giorni e senza odori. O conosciamo il trucco economico per eliminare il cattivo odore dalla lavastoviglie. Sappiamo tutto su come fare un efficace cambio dell’armadio. Però, davanti all’odore di chiuso di quest’ultimo non sappiamo come reagire.

In realtà, commettendo un errore, perchè non è una battaglia persa. Allora, ecco come togliere per sempre l’odore di chiuso negli armadi, grazie ai soliti preziosi trucchi che ereditiamo dalle nonne. O che, magari, sbirciamo in Internet.

Anche il bicarbonato di sodio può fare al caso nostro per togliere l’odore di chiuso dei cassetti

Come sempre, quando c’è di mezzo l’odore, il bicarbonato di sodio è uno degli alleati giusti per noi. Talmente versatile, che potreste usarlo, praticamente, per ogni cosa, in casa. In pratica, dovrete prendere una tazza e versarci dentro 30 grammi di bicarbonato.

A questo punto, possiamo lasciarlo tranquillamente nel nostro armadio, perché lui ha la capacità di assorbire l’umidità oltre ai cattivi odori. Si possono anche lavare le ante e le pareti dell’armadio, così come i cassetti, con un panno in microfibra imbevuto di succo di limone diluito in acqua calda. Poi facciamo asciugare per 3 ore e l’odore sparisce.

Ecco come togliere per sempre l’odore di chiuso negli armadi con un alimento che hai in casa

Però, come detto nel titolo, si può eliminare l’odore di chiuso dagli armadi anche senza il solito bicarbonato. Con una soluzione davvero incredibile. Ovvero con il latte. Attenzione, che non dovete usarlo sul panno, come si fa col succo di limone. Assolutamente, no.

Dopo aver svuotato il vostro armadio, vi basterà farlo bollire e, ancora bollente, metterlo, in un bicchiere, per una notte, chiuso, nell’armadio. Mi raccomando, che se l’armadio è in legno, per non rovinarlo, mettete sotto il bicchiere una sottopentola. La mattina successiva, aprite l’armadio e, incredibile, l’odore è scomparso. Per mantenere l’armadio senza odori, una volta tolto il latte, lasciamo delle bucce di arancia.