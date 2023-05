Macchie marroni di candeggina hanno rovinato un tessuto nero? Rimedia con il metodo degli artisti

Se alcune gocce di candeggina sono cadute sulla tua maglia nera o sui tuoi pantaloni neri, possono essere diventate marroni. E, al primo sguardo, aver rovinato il tessuto! Niente paura, puoi rimediare come farebbe un artista abituato a usare particolari colori.

Ami spesso indossare il nero perché è un colore che si abbina bene a tutto e, in più, snellisce. Magari hai appena comprato un top e un pantalone leggero, per la bella stagione. Ma, incautamente, hai maneggiato un flacone di detergente a base di candeggina e non ti sei accorta della perdita di qualche goccia sui tuoi vestiti. L’hai capito dopo, quando hai visto alcune macchie di colore marrone sugli abiti. Che, purtroppo, non vanno via. Ma non disperarti e, soprattutto, non buttare via con rabbia i tuoi vestiti nuovi! Puoi risolvere e farli tornare come prima con il trucco dei più abili disegnatori e pittori.

Macchie marroni di candeggina: come far tornare il vestito come prima

Alcune gocce di candeggina hanno rovinato il tuo pantalone nero scolorendolo e lasciando una o piccole macchie marroni sul tessuto. Puoi rimediare come farebbe un artista esperto nell’usare colori e pennelli. Chi ha compiuto studi artistici conosce bene i vari strumenti del disegno, soprattutto per quello che riguarda le colorazioni indelebili e resistenti all’acqua.

In modo molto semplice, quindi, puoi acquistare un pennarello indelebile nero adatto per tessuti oppure un tubetto di colore nero impermeabile per pittura acrilica. Se usi il pennarello dovrai picchiettare la macchia con la sua punta sino a ricoprirla completamente. Se adoperi il tubetto dovrai usare un pennello e fare la stessa cosa. Dovrai quindi lasciare asciugare il colore e potrai notare la scomparsa delle macchie. Quando laverai i tessuti il colore nero, essendo indelebile e impermeabile, non andrà via.

Un altro trucco è nel tuo beauty case

Ti sveliamo un ulteriore trucco per risolvere il problema delle macchie marroni di candeggina su tessuti di colore nero. Prova a dare un’occhiata nel tuo beauty case e cerca un mascara nero waterproof per ciglia, ossia di quelli resistenti all’acqua. Meglio ancora se proprio idrorepellente.

Puoi usare questo prodotto di cosmesi per coprire le macchie e puoi adoperare il suo stesso pennello oppure intingere nel tubetto un pennellino a punta fine. Dovrai lasciare asciugare e il gioco sarà fatto e, quando laverai il tessuto, il nero non scolorirà. In questo modo, i tuoi abiti saranno salvi e non dovrai spendere per comprarne altri.