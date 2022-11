I trucchi di nonna per fare una sublime pasta frolla e conservare biscotti e crostate con marmellata

Alla base di molte ricette di pasticceria c’è un impasto all’apparenza facile da realizzare, la pasta frolla. Si utilizza per tante ricette e possiamo aromatizzarla e colorarla in molti modi. Basti pensare che con alcune gocce di colorante alimentare o del cacao in polvere si può dare un tocco in più a biscotti e crostate. Una ricetta base per fare la pasta frolla richiede che prepariamo:

200 g di farina 00;

100 g di zucchero semolato;

un uovo e un tuorlo;

80 g di burro a temperatura ambiente;

un pizzico di sale.

I trucchi di nonna per fare una sublime pasta frolla a casa

Il metodo tramandato dalle nonne e dai pasticcieri consiste prima di tutto nel mescolare zucchero e farina. Ora spezzettiamo il burro e mettiamolo nella conca formata. Aggiungiamo un pizzico di sale, l’uovo intero e un tuorlo. Lavoriamo velocemente l’impasto con le dita e formiamo una palla. Copriamola con della pellicola e conserviamola in frigorifero per almeno 30 minuti per compattarla bene. Poi potremo stendere la pasta frolla e ricavare dei biscotti. In alternativa, la sistemeremo in una teglia, tenendo da parte dell’impasto per le strisce della crostata.

Come mantenere fragranti i biscotti fatti da noi

Con la pasta frolla possiamo cuocere tanti tipi di biscotti per noi e anche per fare dei regalini. Sono sempre graditi i vassoi o i sacchetti di dolcetti fatti in casa. Per conservarli o per confezionarli, prima di tutto bisogna fare una cosa importantissima, farli raffreddare. Se i biscotti fossero semplici e secchi, basterebbe chiuderli in una latta. Andrebbe bene anche un contenitore ermetico.

Nel caso avessimo cotto biscotti morbidi, magari con farina di mandorle, per non farli seccare troppo potremmo conservarli con una fetta di pan carré. I biscotti glassati o con gocce di cioccolato fondente sarebbe bene metterli a strati in una scatola. Separiamoli, però, con una carta oleata o carta forno.

Metodi per conservare la pasta frolla cruda e cotta

Imparando i trucchi di nonna per fare una sublime pasta frolla potremo fare tanti buoni dolci, soprattutto la crostata. Se vogliamo mangiarla il giorno stesso basterà procedere come al solito. Altrimenti lasciamo il panetto di pasta frolla coperta da pellicola per, al massimo, 3 giorni in frigo. Nel caso volessimo preparare la crostata con la confettura e cuocerla nei giorni seguenti, copriamola bene con della pellicola trasparente. Poi possiamo conservarla in freezer. Al bisogno, dovremo tirarla fuori almeno per qualche ora prima di cuocerla in forno a 170 gradi per circa 45 minuti.

Dopo aver servito questo dolce ci può avanzare qualche pezzo. In questo caso dobbiamo aver cura di conservarlo in un contenitore ermetico in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Se ci fosse caldo, sarebbe meglio metterlo in frigo e mangiare le fette di crostata entro pochi giorni. In alternativa al recipiente con coperchio possiamo utilizzare la pellicola trasparente. Facciamola aderire bene al dolce, evitando contatti con l’aria.