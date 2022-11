Tutti artisti in cucina con le pentole e i coltelli giusti come pennelli in mano a un pittore

Gli artisti hanno i pennelli per dipingere e in cucina ci sono gli utensili, fra cui pentole e coltelli. Meglio vedere se li conosciamo bene e anche se li utilizziamo nel modo giusto. Cucinare è un’arte che ha bisogno non solo degli alimenti ma anche degli strumenti giusti.

I coltelli utili per tagliare e sminuzzare gli alimenti

Fra gli utensili, che abbiamo a disposizione in cucina, ci sono sicuramente i coltelli. A parte quelli che si utilizzano a tavola e di piccole dimensioni, ci sono poi i coltelli “da cuoco”, di dimensioni più grandi e anche di forme diverse.

In genere le lame dei coltelli possono essere stampate dalle macchine, oppure fatti a mano. Queste ultime sono di qualità superiore, ma hanno un prezzo anche più elevato. Celebri sono i coltelli giapponesi con una lama dura e molto affilata.

Fra i coltelli che abbiamo a disposizione in cucina, alcuni hanno la lama liscia ed altri quel seghettata. L’utilizzo è diverso per i due. I seghettati sono più adatti per tagliare il pane e anche i dolci. I coltelli a lama liscia invece vanno molto bene per tagliare la carne o per sminuzzare verdure.

Tutti artisti in cucina con le pentole e i coltelli giusti da avere sempre

Come capita per i coltelli, anche le pentole sono diverse fra di loro. Hanno larghezza e altezza differenti e sono costruite con materiali diversi. Oggi si usa molto il wok, una grossa padella di origine cinese. Molto indicata per saltare gli alimenti e le verdure a fuoco alto. Ma anche per friggere oppure cuocere a vapore. L’importante è che il coperchio sia tenuta ermetica e che il wok abbia una base abbastanza sottile e dei manici robusti. In ogni caso è meglio che non sia di tipo antiaderente, perché le temperature molto elevate che si raggiungono con il suo uso, non sono non adatte agli strati antiaderenti.

Pentole e padelle in ghisa e acciaio

Vi sono poi le pentole in acciaio inox e adatte per l’uso quotidiano. Hanno il difetto però di non trasmettere in modo uniforme il calore. A questo ci pensano invece le pentole in ghisa, perché assorbono lentamente il calore sia sulle pareti laterali come al fondo. Lo distribuiscono poi agli alimenti in modo uniforme e costante. Sono ottime per cucinare stufati e tutti quei piatti che necessitano di cotture lunghe.

Tutti artisti in cucina con le pentole e i coltelli giusti e anche con le padelle in ghisa. Si usano infatti soprattutto per ortaggi, carni e i cibi che si attaccano al fondo. Hanno la caratteristica di avere un manico lungo e uno piccolo alle due estremità. Servono per sollevare la padella con facilità.

Invece le padelle antiaderenti, molto utilizzate oggi, sono piuttosto adatte per cuocere pesci delicati, uova oppure crespelle. Meglio scegliere una padella di qualità, con una base pesante e un rivestimento spesso.

Piccoli chiarimenti pe un uso corretto dei nostri pennelli d’artista in cucina.