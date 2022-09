Con l’arrivo dell’autunno cresce la voglia di cibi più golosi per la colazione e la merenda. Gli ingredienti per fare la pasta frolla sono di solito burro, farina, zucchero e uova. Se a casa è finita la farina 00 e manca il burro, potremmo lo stesso preparare una crostata utilizzando altri ingredienti altrettanto validi. Per un dolce ripieno di ricotta occorreranno:

300 g di farina Manitoba;

2 uova;

80 ml di olio di semi;

100 g di zucchero;

un limone;

una bustina di vanillina;

un cucchiaino di lievito per dolci;

sale;

500 g di ricotta;

100 g di zucchero;

qualche cucchiaio di confettura di ciliegie.

Una crostata di ricotta morbida con farina Manitoba e senza burro per la merenda

Mettiamo in una ciotola un uovo intero e un tuorlo, l’olio di semi e poi lo zucchero. In un altro contenitore, invece, grattugiamo la scorza del limone, setacciamo la farina con il lievito e uniamo la vanillina e un pizzico di sale. Mescoliamo bene e versiamo il tutto nell’altra ciotola. Ora lavoriamo tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto abbastanza elastico.

Foderiamo una teglia rotonda con carta forno oppure ungiamola con dell’olio e stendiamo una parte di frolla. Mettiamo in frigorifero.

Prendiamo adesso la ricotta e setacciamola per raffinarla. Potremmo usare lo zucchero semolato oppure a velo. Se non lo abbiamo, basterà mettere nel mixer quello normale. Mettiamolo quindi in una ciotola e uniamolo alla ricotta. Lavoriamo bene la crema. Adesso ricaviamo delle striscioline dalla pasta tenuta da parte.

Togliamo la teglia dal frigorifero, stendiamo un po’ di confettura di ciliegie sul fondo e poi versiamo e livelliamo la crema di ricotta. Facciamo i classici incroci con la frolla e cuociamo in forno a 180 gradi per 30 minuti. Quando la crostata sarà tiepida, togliamola dalla teglia e cospargiamola di zucchero a velo.

Varianti

Questo dolce potrebbe essere adatto per chi è intollerante se useremo la ricotta senza lattosio che si trova in commercio. Inoltre, la presenza dell’olio al posto del burro rende questa crostata buona ma un po’ più leggera.

Per una crostata di ricotta morbida e golosa metteremo delle gocce di cioccolato al posto della confettura oppure della frutta candita a pezzetti.

Differenza tra la farina 00 e la farina Manitoba

La farina 00 o quella di Manitoba derivano dal grano tenero. La Manitoba prende il nome da una zona del Canada ed è adatta a impasti dalla lunga lievitazione. Questo perché è definita forte, ossia con molto glutine, una proteina che i celiaci invece dovrebbero evitare. Lievitando, l’impasto presenta anidride carbonica e la farina forte contrasta la deformazione delle bolle. In questo modo avremo prodotti dolci o salati alti, soffici e alveolati, tipo il panettone.

In generale la farina 00 va bene per preparati dalla lievitazione breve, ma in caso di necessità si potrebbe sostituire con la Manitoba.

