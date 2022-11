Idea semplicissima per fare 1 pizza croccante in 5 minuti e delle polpette col riso avanzato

Il riso è alimento molto versatile della nostra cucina, ma prima ancora è un cereale. Essendo praticamente privo di glutine, è un ingrediente perfetto anche per i celiaci.

Nella cultura cinese, il riso sarebbe il simbolo dell’abbondanza. Per questo si direbbe che, laddove ci fosse una pianta di riso, sarebbe praticamente impossibile morire di fame.

Nelle nostre dispense, il riso è sempre presente, nei suoi diversi formati e colori. Solitamente lo si usa per preparare dei buonissimi risotti caldi, da cuocere sfruttando il formato di pentola più adatto.

A volte, però, capita di cucinare una quantità troppo grande di riso, o di non riuscire a finirlo. Visto che buttarlo non è un’opzione da tenere in considerazione, oggi scopriremo come riutilizzare il risotto in maniera gustosa. Prepareremo 2 ricette assolutamente particolari e, soprattutto, velocissime.

Idea semplicissima per fare 1 pizza croccantissima in padella con formaggio filante

La prima ricetta che prepareremo col riso avanzato ha un sapore davvero irresistibile. Prepareremo una buonissima pizza, invitante per tutta la famiglia, morbida dentro e fragrante fuori.

Il bello di questa ricetta è che potremo utilizzare del riso condito in qualsiasi modo, dallo zafferanno, ai funghi, fino alla salsiccia. Recupereremo ogni avanzo, e nulla andrà sprecato.

Per la ricetta dovremo usare i seguenti ingredienti:

350 g di riso avanzato;

100 g di pangrattato;

2 spicchi d’aglio;

150 g di mozzarella per pizza;

origano;

50 g di cubetti di scamorza affumicata;

olio EVO q.b.

Come usare il riso avanzato in cucina

Prendiamo il nostro risotto avanzato, e mischiamolo con un paio di cucchiai d’olio e i cubetti di scamorza. Intanto mischiamo il pangrattato con l’origano e gli spicchi d’aglio. Questi ultimi, infatti, li avremo precedentemente schiacciati all’interno del pangrattato.

Ora prendiamo una pentola antiaderente da 18 cm, sporchiamola sul fondo con un po’ olio, e scaldiamola a fiamma bassa. Stendiamo un primo strato della miscela di pangrattato sul fondo della padella, e livelliamo il tutto con un cucchiaio. Poi versiamoci una parte del risotto, che livelleremo comunque col cucchiaio.

Al di sopra vi grattugeremo la mozzarella per pizza, creando un vero e proprio strato di formaggio. Su questo, poi, aggiungeremo il resto del nostro riso, per creare il terzo strato della pizza.

Per finire verseremo qui dell’altro pangrattato, per creare una crosticina, e copriremo il tutto con un coperchio. In soli 5 minuti avremo cucinato, grazie all’idea semplicissima per fare 1 pizza buona come poche.

A questo punto dovremo lasciar cuocere per poco meno di un quarto per lato, girando la pizza a metà cottura. Per evitare che la pizza si rompa, utilizzeremo semplicemente un piatto. Alla fine, da un avanzo, avremo ottenuto una pietanza croccante, squisita e antispreco.

Le polpette

La ricetta sarà la stessa anche per preparare delle buonissime polpette in padella. Invece di preparare le classiche polpette al tonno e ricotta, faremo una ricetta alternativa.

Con gli stessi ingredienti, stavolta grattugeremo la mozzarella nel risotto, e poi mischieremo il tutto con olio e origano. Prenderemo un cucchiaio di riso, e inizieremo a fare la nostra prima polpetta, infilando in ognuna di queste un cubetto di scamorza. Poi la passeremo nel pangrattato, e ripeteremo i passaggi per fare le altre polpette. Cuoceremo tutto in padella antiaderente, con un filo d’olio.