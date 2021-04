Il profumo del pane che invade tutta la casa è una sensazione bellissima. A maggior ragione se l’abbiamo cucinato nel forno di casa, con le nostre mani. È davvero una soddisfazione mangiare quella fetta di pane cucinata e preparata in autonomia, con tanto amore e tanta cura.

Ma come fanno i fornai a creare quelle forme perfette di pane? Esistono dei segreti del mestiere per riprodurre a casa del pane identico a quello comprato? Scopriamo insieme i trucchetti segreti per preparare del pane croccante fuori e morbido dentro con un profumo da far invidia anche ai vicini.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il segreto della teglia d’acqua

Quando cuciniamo il pane a casa, dobbiamo stare particolarmente attenti alle condizioni del nostro forno. Solitamente i forni di città sono elettrici, o a gas, quindi molto diversi da quelli utilizzati dai fornai. Un trucchetto per risolvere il problema c’è.

Per ottenere un pane che sia perfettamente croccante sulla crosta ma con un interno super soffice, basterà inserire una teglia d’acqua all’interno del nostro forno durante la cottura. In questo modo, all’interno del forno si creerà del vapore che aiuterà il nostro pane a conservare la sua morbidezza e fragranza.

Non consideriamo la temperatura scritta sulla ricetta

Se stiamo seguendo una ricetta, vedremo anche l’indicazione della temperatura a cui dovremo impostare il forno. Bene, non consideriamola. O meglio, impostiamo il forno a una temperatura leggermente superiore a quella indicata. Questo perché, quando andremo ad aprire il forno preriscaldato per inserire il nostro panetto, il calore uscirà e, di conseguenza, scenderà la temperatura.

Incidiamo nel modo giusto

Le incisioni sono molto importanti. Aiuteranno la formazione della crosta, eviteranno la comparsa di crepe e, oltretutto, sono anche decorative. Una regola importante, però, è farle con un coltello ben affilato.

Questo perché i tagli non dovranno essere superficiali, ma dovranno andare anche un po’ in profondità nel panetto. Come ultimo consiglio, ricordiamoci di fare le incisioni poco prima dell’inserimento nel forno.

Ed ecco svelato i trucchetti segreti per preparare del pane croccante fuori e morbido dentro con un profumo da far invidia anche ai vicini.

Approfondimento

É incredibile come un pezzo di pane sulla pentola possa risolvere un problema molto comune