Prendersi cura del parquet non è facilissimo, soprattutto con un animale domestico in giro per casa. Per non parlare del fatto che basta un gesto sbagliato per segnare il parquet e, quindi, rovinarlo irrimediabilmente.

È per questo motivo che abbiamo pensato a un suggerimento per rendere meno faticosa la pulizia del parquet. Gli sforzi questa volta non saranno vani e i cattivi odori causati anche dagli animali domestici spariranno, garantito! Ecco come lavare perfettamente il parquet donando alla casa un profumo fresco e pulito, anche in presenza di animali domestici.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Un metodo naturale ma molto efficace

Il prodotto che andremo ad utilizzare è del tutto naturale. Spesso, si sa, i rimedi naturali sono anche più efficaci di quelli chimici. Quante volte abbiamo comprato un detergente che prometteva i miracoli ma che non ci ha soddisfatti?

È per questo che, in questo articolo, parleremo di un ingrediente naturale ma super igienizzante. Stiamo parlando della menta poleggio. Questa pianta aromatica, nota anche come menta romana, è molto utile per le pulizie di casa, essendo un insetticida naturale. Per questo motivo è perfetta per tenere lontano gli insetti, senza il bisogno di ricorrere a prodotti chimici tossici.

Come utilizzarla per pulire il parquet

Basterà preparare una soluzione con acqua, aceto bianco e olio essenziale di menta poleggio. Questo composto allontanerà gli eventuali insetti, molto frequenti quando in casa ci sono gatti o cani.

Inoltre, la menta poleggio, diffonderà un’ottima fragranza negli ambienti. Ecco come lavare perfettamente il parquet donando alla casa un profumo fresco e pulito, anche in presenza di animali domestici.

Altri metodi per preservare la bellezza del parquet

Il parquet è molto delicato. Basta trascinare una sedia o far cadere a terra un oggetto per vedere comparire un segno sul nostro amato pavimento in legno. Ecco perché è buona norma incollare dei feltrini sotto a eventuali sedie o mobili, evitando di trascinare qualsiasi oggetto pesante che potrebbe creare segni o graffi.

Inoltre è sempre bene scegliere detergenti specifici per il legno, che abbiano un potere nutriente e lucidante.

Approfondimento

Ecco come pulire perfettamente le fughe del pavimento con questo prodotto che abbiamo tutti in bagno