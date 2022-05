Mangiare con gusto e scegliere i prodotti di qualità sono tra gli obiettivi dei vari appassionati di cucina, e non solo. Se poi conosciamo anche diverse tecniche di cottura, sicuramente metteremo a tavola dei piatti eccezionali, che susciteranno la soddisfazione di tutti.

A volte bastano pochi accorgimenti per creare delle ricette da chef, utilizzando anche prodotti semplici e comuni. Le fritture sembrano essere un piatto banale e assolutamente facile da realizzare, ma in realtà capita di non riuscire a ottenere la croccantezza che desideriamo. I modi per trattare i diversi tipi di ingredienti potrebbero variare, anche a seconda del risultato che vogliamo ottenere.

I fritti per eccellenza

Per degli aperitivi delle cene con gli amici in terrazza preparare dei fritti veloci ci permette di non stare troppe ore davanti i fornelli. Molti già conoscono i segreti per friggere calamari e patate, per accompagnare un fresco drink o come antipasto per un pasto sfizioso.

Nel caso del pesce, infatti, bisognerebbe assicurarsi di asciugarlo per bene prima di panarlo, per poi friggerlo in olio ben caldo, preferibilmente d’arachidi. Usare la semola con gli anelli di calamari sarà la scelta giusta per averli fragranti e ben dorati senza usare uovo o altri ingredienti. In alternativa, basterà fare una classica pastella con birra, o acqua frizzante, e farina 00.

Anche prima di friggere le patatine dovremmo asciugarle per bene, se vogliamo che siano da manuale. Prima, però, teniamole in ammollo il più possibile, per eliminare l’amido. Se abbiamo abbastanza tempo, facciamo riposare il contenitore con acqua e patate in frigorifero prima di cuocere nell’olio, lo shock termico sarà un valido alleato.

Molti conoscono i segreti per friggere calamari e patate ma pochi rendono croccanti le melanzane con queste panature da chef

Anche le melanzane sarebbero un ingrediente estivo ideale da proporre in tante occasioni, semplici e gustose tutti ne andranno pazzi. La maggior parte delle volte le prepariamo alla parmigiana, quindi fritte e stratificate con salsa di pomodoro, formaggio e basilico. In realtà, si prestano per dare vita a tante altre ricette, più veloci e ugualmente sfiziose.

Tagliamole a listelli o a tocchetti per panarle e sgranocchiare insieme a una salsa golosa a base di curry o yogurt. Le possibili alternative per rendere la crosticina croccante senza uovo sono svariate. Passiamole semplicemente nella farina di ceci o di mais, oppure usiamo la polenta, per poi buttarle nell’olio bollente, salando solo alla fine.

In alternativa, se preferiamo un gusto più ricco, paniamole in un mix di capperi tritati, caciocavallo e pangrattato.

Mentre per avere un sapore più delicato optiamo per pangrattato, mandorle tritate e prezzemolo, o menta, avranno un profumo indimenticabile.

Infine, un’altra possibilità è immergere delle fette prima nel latte di soia e poi nella farina 00, il risultato sarà ottimo.

