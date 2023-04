I rossetti che invecchiano il viso e segnano i difetti: ecco quelli da evitare a 20 e 60 anni

Ci sono degli errori nel make-up che proprio non perdonano. Alle volte anche un piccolo sbaglio può evidenziare i difetti. Anche alcuni rossetti possono invecchiare il nostro viso. Scopriamo quali sono gli errori da evitare.

Se al mattino ci guardiamo allo specchio e notiamo un viso stanco e pallido, un filo di trucco potrebbe risolvere la situazione.

In effetti, il make-up è un fedele alleato di ogni donna. Ci permette di coprire le discromie della pelle, i rossori, l’acne e anche le rughette.

Bastano 5 minuti per rendere il viso più giovane e illuminato, ma è anche vero che bastano gli stessi minuti per ottenere l’effetto contrario.

Fai questi errori?

Ad esempio, quante volte è capitato di stendere un fondotinta troppo chiaro o troppo scuro per il nostro incarnato.

Oppure, di applicare il correttore e ritrovarlo, dopo pochi secondi, nelle pieghette. Evidenziano tutte le rughe e i difetti. Un vero incubo!

Diciamo la verità, quante di noi non sfumano ilC in modo corretto. Ecco, le gote rosa effetto Heidi non sono indicate né a 20, né a 60 anni.

Ecco i rossetti che invecchiano il viso e segnano i difetti

Ma non tutti sanno che anche il colore del rossetto, la sua texture e una sbagliata applicazione possono invecchiare il nostro aspetto.

Per quanto riguarda il trucco labbra ci sono delle nuance che dovremmo proprio evitare. Se non abbiamo delle labbra particolarmente idratate, il “madreperla“, potrebbe evidenziare pellicine e imperfezioni.

I rossetti nude, sono perfetti per ogni situazione e a qualunque età. Ma facciamo attenzione perché, un colore “nude beige” potrebbe far sembrare i denti troppo gialli e non dare luminosità al viso.

Se non vogliamo applicare un rossetto dai toni forti, scegliamolo di una nuance leggermente più scura rispetto al colore naturale delle nostre labbra.

Amiamo le colorazioni scurissime? Se hai superato gli “anta” potrebbero non donarti. Ma ti svelo un piccolo trucchetto. Applica il rossetto e aggiungi un leggero strato di gloss al centro delle labbra. Vedrai subito la differenza.

Ma attenzione. I colori come il viola e il marrone tendono a rimpicciolire le labbra.

Spesso, per paura che il rossetto duri molto poco, tendiamo a stratificarlo più volte. Non è un’operazione corretta perché troppe passate potrebbero provocare delle terribili pieghette.

Labbra pronte da baciare

Dopo aver visto quali sono i rossetti che invecchiano il viso e segnano i difetti, ecco un altro consiglio. Ricordiamo sempre di curare le nostre labbra.

Per eliminare le pellicine è necessario uno scrub almeno una volta a settimana. Possiamo prepararlo direttamente in casa. Basterà dello zucchero di canna e del miele.

Utilizziamo abitualmente un buon burrocacao o un lip oil, che nutrono e idratano la pelle.

Anche in questo caso, se non abbiamo i prodotti giusti in casa, possiamo applicare sulle labbra qualche goccia di olio d’oliva.