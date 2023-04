Addio alle macchie di sudore sotto le magliette con questi metodi infallibili

Con l’arrivo delle alte temperature si inizia a sudare dal tanto caldo. Proprio per il sudore capita che molti dei nostri capi vengano rovinati a causa delle macchie che si vanno a formare.

C’è chi prova a toglierle via e non riuscendoci butta il vestito e proprio per questo motivo oggi vedremo alcuni metodi infallibili per togliere queste macchie una volta per tutte.

Non usare acqua calda

Il primo consiglio da dare è quello di non utilizzare l’acqua calda. Quello che molti non sanno è che per togliere le macchie l’acqua calda non va assolutamente utilizzata, in quanto anziché toglierle le fissa ancora di più. Di conseguenza per asciugare il capo è meglio stenderlo sullo stendino che asciugarlo in asciugatrice.

Addio alle macchie di sudore sotto le magliette se utilizzi questi prodotti in casa

Esistono tanti metodi per ovviare a questo problema, oltre ai tanti detersivi che possiamo trovare in commercio. Ora ne vedremo alcuni:

aceto bianco , è uno dei metodi più infallibili. Si mette il vestito che presenta la macchia dentro una bacinella di acqua fredda miscelata a mezzo bicchiere di aceto bianco. Con una spazzola andiamo a strofinare dove c’è la macchia e poi lasciamo in ammollo per mezzoretta circa. Ricordiamo di risciacquare con cura;

, è uno dei metodi più infallibili. Si mette il vestito che presenta la macchia dentro una bacinella di acqua fredda miscelata a mezzo bicchiere di aceto bianco. Con una spazzola andiamo a strofinare dove c’è la macchia e poi lasciamo in ammollo per mezzoretta circa. Ricordiamo di risciacquare con cura; bicarbonato , viene utilizzato molto in casa perché è capace di smacchiare e detergere molte cose. Anche in questo caso andiamo ad aggiungere in una bacinella di acqua circa 2 cucchiai pieni di bicarbonato. Lasciamo agire e risciacquiamo;

, viene utilizzato molto in casa perché è capace di smacchiare e detergere molte cose. Anche in questo caso andiamo ad aggiungere in una bacinella di acqua circa 2 cucchiai pieni di bicarbonato. Lasciamo agire e risciacquiamo; vodka, sembra assurdo ma questo alimento non viene solo utilizzato per fare degli ottimi cocktail ma può servire per togliere le macchie, proprio grazie all’azione dell’alcol. Lasciare agire circa 5 minuti.

Limone e detersivo

Tra i metodi fai da te c’è senza dubbio il limone. Sappiamo che grazie all’azione acida del limone le macchie vanno via. Si mette in un po’ di acqua un po’ di succo di limone e si strofina con una spazzola. Anche il detersivo dei piatti viene utilizzato spesso per le macchie, come ad esempio per quelle di sangue. Anche per quelle di sudore può essere utilizzato. È sempre meglio strofinare con una spazzola per essere certi che la macchia vada via. L’acqua ossigenata è anche consigliata in questi casi. Si applica direttamente sulla macchia e si strofina.

Si possono prevenire?

Ovviamente sì. Ci sono alcuni trucchi e segreti che ci svelano come evitare le macchie di sudore. Tra i consigli c’è quello di utilizzare dei proteggi ascelle che possiamo trovare in commercio, sono usa e getta e proteggono i nostri capi. In più si può indossare una maglietta di cotone sotto il maglione oppure andare ad utilizzare dei deodoranti freschi e traspiranti. Dunque con tutti questi metodi possiamo dire effettivamente addio alle macchie di sudore sotto le magliette, per mantenere i nostri capi come nuovi.