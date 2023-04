I rialzi e i ribassi dei mercati nascono sempre in momenti di preoccupazione o euforia. I minimi si formano durante delle fase ribassiste, i massimi durante delle fasi rialziste. Sembra banale, anzi banalissimo, ma non lo è. Se il lettore riflettesse bene su questo assunto, si renderebbe conto che il concetto espresso nella sua banalità è davvero “potente”. Lo studio delle serie storiche ci fa esprimere una probabilità elevata su due punti: il minimo annuale dei mercati americani è stato segnato, e anche quello decennale. Nel breve termine Wall Street è pronta per un forte rialzo. Vediamo quali sono i livelli da monitorare.

Trimestrali americane e dati macroeconomici

I dati pubblicati nelle ultime settimane ci fanno ritenere che la Federal Reserve probabilmente, per il momento, ha terminato la politica di rialzo dei tassi di interesse. Al momento, come qualcuno prevedeva, non si ravvisano nemmeno le ragioni per pensare che alle porte ci possa essere una recessione. Di giorno in giorno, diventa sempre più credibile che il rialzo dei tassi porterà a un rallentamento dell’economia, ovvero a un atterraggio morbido. Questo dovrebbe “buttare benzina sul fuoco” del rialzo dei mercati azionari.

Cosa attendere quindi da ora in poi? Riteniamo che dopo il forte ribasso del mese di marzo, si stiano per creare le condizioni per una forte railzo fino al setup del 4 agosto. I nostri calcoli statistici ci fanno ritenere che il 2023 sarà un anno di forte rialzo per Wall Street.

Torniamo al breve termine.

La giornata di martedì si è chiusa con un leggero segno negativo e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.976,63

Nasdaq C.

12.153,41

S&P500

4.154,87.

Wall Street è pronta per un forte rialzo: i livelli da monitorare

Riteniamo che da oggi il rialzo possa ripartire con forza.

Cosa manterrà intatta la nostra view? Una chiusura giornaliera odierna superiore ai seguenti livelli:

Dow Jones

33.244

Nasdaq C.

11.897

S&P 500

4.068.

