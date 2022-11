Facilissimo correggere il colore sbagliato del fondotinta con dei trucchetti da veri professionisti

Ogni giorno molte donne si affidano al make up per sembrare più radiose e nascondere delle piccole imperfezione. Macchie sulla pelle, cicatrici, qualche brufoletto, rughe e contorno occhi segnato.

In commercio ci sono tantissimi prodotti che potrebbero aiutarci a sembrare più belle e perché no, anche più giovani.

Per ottenere questo risultato non dobbiamo necessariamente truccarci in maniera pesante, ma anche un make up leggero può cambiare l’aspetto del nostro volto. Basta utilizzare i prodotti giusti e applicarli nel modo corretto.

Sappiamo, ad esempio, che un correttore di colore arancione aiuterebbe ad attenuare o nascondere le occhiaie blu, che compaiono per la mancanza delle ore di sonno o per una predisposizione genetica. E ancora, il blush donerebbe alle guance e al viso un aspetto più radioso, ricreando i rossori naturali della pelle sana.

Sarà facilissimo correggere il colore sbagliato del fondotinta usando qualche astuzia

Un altro prodotto make up che non manca mai all’interno del beauty di una donna è il fondotinta. Un cosmetico dalla consistenza liquida o compatta che ha la funzione di minimizzare le imperfezioni e rendere l’incarnato uniforme.

In commercio, ci sono tantissime tonalità di fondotinta ed è importante scegliere quella che si adatta perfettamente alla nostra pelle.

Ma spesso le luci della profumeria possono mandarci in confusione e farci sbagliare il colore da acquistare. È successo a tutte le donne, almeno una volta.

Correggere il colore troppo chiaro del fondotinta

Non serve buttare via il prodotto, ma sarà facilissimo correggere il colore sbagliato del fondotinta e rimediare immediatamente all’errore.

Se abbiamo acquistato un prodotto troppo chiaro, allora utilizziamolo come correttore. Applichiamolo sulle occhiaie o per schiarire brufoletti e macchie.

Possiamo anche mischiarlo ad un fondotinta più scuro e realizzare la nostra nuance perfetta. Per aumentare la coprenza e scurire il colore del fondotinta, misceliamolo ad una terra o un bronzer.

Rimediare ad un fondotinta troppo scuro

Al contrario, se abbiamo acquistato un fondotinta troppo scuro, possiamo utilizzarlo per scolpire alcuni punti del viso e ridimensionare un naso importante. Andrebbe applicato sotto gli zigomi, ai lati del naso, alle tempie e sulla linea della mascella.

Se invece vogliamo renderlo più chiaro, misceliamolo con una crema idratante, oppure con una BB Cream. Aggiungiamo questi prodotti, poco alla volta, fino ad ottenere il colore giusto.

Come scegliere il colore perfetto

Il fondotinta, quindi, ha lo scopo di uniformare il colore della pelle e ridurre le discromie. Per capire il colore più adatto da acquistare, molti lo stendono sul polso. Ma questa zona è di solito più chiara della pelle del viso.

La parte ideale dove provare il fondotinta è quella tra il viso e il collo. Inoltre, per essere sicuri di non sbagliare, posizionandoci vicino ad una fonte di luce naturale che non altera il colore.