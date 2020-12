In tempi di didattica a distanza e smartworking è importante conoscere quali sono le alternative gratuite ai software più costosi. Una conoscenza importante per evitare di spendere denaro inutilmente.

Ecco allora i programmi gratuiti più utili da installare su ogni PC, scelti dagli esperti del team di ProiezionidiBorsa.

Sono tutti ricchi di funzionalità e la maggior parte è disponibile su tutte e tre le principali piattaforme: Windows, MacOS e Linux.

Si inizia dalle basi

Ci sono diversi programmi per PC che sono fondamentali per ogni utente: tra questi, sicuramente il web browser è uno dei più importanti. Uno dei migliori è Vivaldi, un browser veloce, sicuro, personalizzabile e perfettamente compatibile con le estensioni di Chrome.

Alla ricerca di una suite office completa e gratuita? La migliore è di sicuro LibreOffice. Possiede tutte le funzionalità della suite Microsoft, ma è liberamente scaricabile online ed è compatibile con tutti i maggiori tipi di file documento. E per sostituire Outlook, il consiglio da seguire è scaricare Thunderbird per gestire le email.

ShareX è un altro software gratuito per la cattura dello schermo, molto utile per gestire la condivisione di contenuti. Il top del top per la condivisione, invece, utilizzato da tantissimi streamer professionisti, è OBS. Entrambi sono scaricabili gratuitamente dai rispettivi siti. VLC Media Player invece è la prima scelta per la gestione della libreria media sul proprio computer. Ed è disponibile anche per dispositivi mobili.

I software integrati nei sistemi, come Windows Defender, sono di solito sufficienti per la sicurezza informatica privata. Ma se si vuole essere ancora più tranquilli, tre software da scegliere sono l’antivirus Bitdefender, magari unito allo scanner Malwarebytes e a Bitwarden, uno dei migliori password manager disponibili – soprattutto gratuitamente.

Per la gestione di foto e video, GIMP è la migliore alternativa ‘free and open’ a Photoshop, forse anche meglio. Se c’è necessità di gestire dei file in formato vettoriale, l’ottimo Inkscape sostituisce più che degnamente il ben più costoso Illustrator. Infine, per chi dovesse aver bisogno di un software per l’editing video, DaVinci Resolve rappresenta la migliore e più completa scelta nel campo dei software gratuiti.